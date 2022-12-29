«Без вариантов». Радимов назвал лучшего тренера РПЛ в осенней части сезона

За счёт админресурса он 4 года чемпион.Что то не проскачило ни одной новости что очередь за этим супер тренером хоть в какой мало-значимый чемпионат)) да и на евро турнирах он всё всем доказал
Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ.
«Семак — без вариантов. Многие считают, что он выезжает за счет игроков? Да, четыре года подряд. Самим‑то не смешно?
Вы знаете, очень сложно таких игроков удержать! Вы видели хоть какие‑то скандалы в «Зените»? Четыре года подряд чемпионы — и каждый раз с отрывом», – сказал Радимов.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером в РПЛ.
- Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.
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