Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Без вариантов». Радимов назвал лучшего тренера РПЛ в осенней части сезона

«Без вариантов». Радимов назвал лучшего тренера РПЛ в осенней части сезона

29 декабря 2022, 17:47
5

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ.

«Семак — без вариантов. Многие считают, что он выезжает за счет игроков? Да, четыре года подряд. Самим‑то не смешно?

Вы знаете, очень сложно таких игроков удержать! Вы видели хоть какие‑то скандалы в «Зените»? Четыре года подряд чемпионы — и каждый раз с отрывом», – сказал Радимов.

  • «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером в РПЛ.
  • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА 9
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА 35
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА 10
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Радимов Владислав Семак Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1672325988
За счёт админресурса он 4 года чемпион.Что то не проскачило ни одной новости что очередь за этим супер тренером хоть в какой мало-значимый чемпионат)) да и на евро турнирах он всё всем доказал
Ответить
jek718875
1672332825
Очередь за ним выстроилась на 1,5 км
Ответить
шахта Заполярная
1672335918
За что кукушка хвалит петуха........
Ответить
Вомбат
1672342200
Не старался бы ты, Владислав, все равно обратно не возьмут. При всех его недостатках, как тренера, Семак очень достойный человек, и на лесть не поведется.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
6
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
21:58
9
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
3
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
13
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
10
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
3
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
35
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Все новости
Все новости
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
20:48
6
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
3
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
35
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
185
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
26
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
56
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
11
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 5 сентября 2026
15:21
6
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
16
ВидеоПервый гол Кордобы в сезоне
14:46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+