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    «Без вариантов». Радимов назвал лучшего тренера РПЛ в осенней части сезона

    Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ.

    «Семак — без вариантов. Многие считают, что он выезжает за счет игроков? Да, четыре года подряд. Самим‑то не смешно?

    Вы знаете, очень сложно таких игроков удержать! Вы видели хоть какие‑то скандалы в «Зените»? Четыре года подряд чемпионы — и каждый раз с отрывом», – сказал Радимов.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером в РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      timon2401 15 минут назад

      За счёт админресурса он 4 года чемпион.Что то не проскачило ни одной новости что очередь за этим супер тренером хоть в какой мало-значимый чемпионат)) да и на евро турнирах он всё всем доказал

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