Агент Карраскаля рассказал, собирается ли колумбиец покинуть ЦСКА

Когда приехал в клуб Энджуке после отпуска, то тоже бил себя пяткой в грудь и клялся в верности клубу, через две недели сбежал. Мне главное в каком состоянии и настроении останется Карраскаль в клубе, если как в начале чемпа, то да, если как в конце....то пусть едет куда хочет
Мартин Родригес, агент полузащитника Хорхе Карраскаля, прокомментировал новость о возможном уходе своего клиента из ЦСКА.
«Хорхе не собирается покидать ЦСКА. Его контракт рассчитан еще на 3,5 года. Мы не рассматриваем варианты со сменой клуба. Никто не интересуется Карраскалем сейчас», — заявил Родригес.
- Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.
- Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
- Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2026 года.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно