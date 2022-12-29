Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Карраскаля рассказал, собирается ли колумбиец покинуть ЦСКА

    Мартин Родригес, агент полузащитника Хорхе Карраскаля, прокомментировал новость о возможном уходе своего клиента из ЦСКА.

    «Хорхе не собирается покидать ЦСКА. Его контракт рассчитан еще на 3,5 года. Мы не рассматриваем варианты со сменой клуба. Никто не интересуется Карраскалем сейчас», — заявил Родригес.

    • Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.
    • Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
    • Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2026 года.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Стало известно, при каком условии ЦСКА продаст Карраскаля. Им интересуются в Испании и Франции 2
    «Хочу играть в Лиге чемпионов». Карраскаль допустил уход из ЦСКА 4
    Топ-10 самых подорожавших игроков в РПЛ за 2022 год от Transfermarkt 5
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:21
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1448

      Красногвардейчик 1 час назад

      Когда приехал в клуб Энджуке после отпуска, то тоже бил себя пяткой в грудь и клялся в верности клубу, через две недели сбежал. Мне главное в каком состоянии и настроении останется Карраскаль в клубе, если как в начале чемпа, то да, если как в конце....то пусть едет куда хочет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1448

      Красногвардейчик 1 час назад

      Это печально, но убегут ещё многие.....останутся те, кто не нужен никому в Европе

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11