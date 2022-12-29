Агент Карраскаля рассказал, собирается ли колумбиец покинуть ЦСКА

Мартин Родригес, агент полузащитника Хорхе Карраскаля, прокомментировал новость о возможном уходе своего клиента из ЦСКА.

«Хорхе не собирается покидать ЦСКА. Его контракт рассчитан еще на 3,5 года. Мы не рассматриваем варианты со сменой клуба. Никто не интересуется Карраскалем сейчас», — заявил Родригес.

Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.

Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.

Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2026 года.

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