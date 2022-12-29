Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Жену Мамаева оштрафовали за нелегальный ввоз кольца из Дубая

    Домодедовский городской суд Московской области вынес наказание Надежде Санько, супруге российского футболиста Павла Мамаева.

    Она признана виновной в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

    Санько в январе нелегально ввезла в Россию из Дубая кольцо ценой в 9,5 миллиона рублей.

    Суд оштрафовал ее на 200 тысяч рублей. Сумма неуплаченных таможенных платежей за ввоз превысила 3 миллиона.

    Ювелирное изделие вернут владелице после надлежащего таможенного оформления.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Мамаев и братья Кокорины встретились в Дубае 14
    Жена Мамаева ответила, появится ли игрок еще на поле
    Мамаев открыл собственный «большой проект» в ОАЭ
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11