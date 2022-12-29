Жену Мамаева оштрафовали за нелегальный ввоз кольца из Дубая

Домодедовский городской суд Московской области вынес наказание Надежде Санько, супруге российского футболиста Павла Мамаева.
Она признана виновной в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере.
Санько в январе нелегально ввезла в Россию из Дубая кольцо ценой в 9,5 миллиона рублей.
Суд оштрафовал ее на 200 тысяч рублей. Сумма неуплаченных таможенных платежей за ввоз превысила 3 миллиона.
Ювелирное изделие вернут владелице после надлежащего таможенного оформления.
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Источник: «Р-Спорт»