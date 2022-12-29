Жену Мамаева оштрафовали за нелегальный ввоз кольца из Дубая

Домодедовский городской суд Московской области вынес наказание Надежде Санько, супруге российского футболиста Павла Мамаева.

Она признана виновной в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

Санько в январе нелегально ввезла в Россию из Дубая кольцо ценой в 9,5 миллиона рублей.

Суд оштрафовал ее на 200 тысяч рублей. Сумма неуплаченных таможенных платежей за ввоз превысила 3 миллиона.

Ювелирное изделие вернут владелице после надлежащего таможенного оформления.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно