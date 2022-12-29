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  • Жену Мамаева оштрафовали за нелегальный ввоз кольца из Дубая

Жену Мамаева оштрафовали за нелегальный ввоз кольца из Дубая

29 декабря 2022, 07:53
6

Домодедовский городской суд Московской области вынес наказание Надежде Санько, супруге российского футболиста Павла Мамаева.

Она признана виновной в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

Санько в январе нелегально ввезла в Россию из Дубая кольцо ценой в 9,5 миллиона рублей.

Суд оштрафовал ее на 200 тысяч рублей. Сумма неуплаченных таможенных платежей за ввоз превысила 3 миллиона.

Ювелирное изделие вернут владелице после надлежащего таможенного оформления.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел
Комментарии (6)
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Иван Петров 1986
1672293972
Вся семейка уголовная.
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nik55
1672298371
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PAREVG.
1672299683
А нам зачем эта информация?
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SLADE2019
1672310614
Точно беда с новостями. По интернету побродите, авось что нибудь более путное надыбаете.
Ответить
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