Пиняев и Глушенков – в «Локо», «Атлетико» хочет купить Вендела, Оздоев впервые забил в Турции и другие новости

Гурцкая: «Атлетико» умоляет Вендела уйти из «Зенита». Он не хочет».

Ломбертс: «Русское пиво – худшая вещь в моей жизни».

Экс-тренер «Локомотива» раскрыл все подробности конфликта Педриньо с клубом.

Обляков готов уехать в Европу. Он назвал несколько требований к потенциальным покупателям.

Иван уйдет из «Зенита» зимой. Мантуан останется («РБ Спорт»).

«Локомотив» объявил о переходе Пиняева.

Глушенков перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов».

Лантратов завтра подпишет контракт с «Локомотивом» (Иван Карпов).

ФИФА не планирует допускать Россию к турнирам даже в случае перехода в Азию («СЭ»).

Суперлига. Дебютный гол Оздоева помог «Карагюмрюку» разгромить действующего чемпиона (4:1).