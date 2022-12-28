Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФИФА не планирует допускать Россию к турнирам даже в случае перехода в Азию («СЭ»)

ФИФА не планирует допускать Россию к турнирам даже в случае перехода в Азию («СЭ»)

28 декабря 2022, 21:33
23

Источник узнал позицию ФИФА по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Информатор, близкий к УЕФА, сообщил, что президент УЕФА Александер Чеферин готов дать добро на уход РФС, а АФК имеет право принять нашу федерацию.

Однако ФИФА при этом пока не снимет запрет на участие России в турнирах под ее эгидой, поэтому для РФС кардинальных изменений не намечается», – сообщил источник.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о переходе в АФК должны принять на этой неделе.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ARSENAL LONDONN
1672254051
Так что сидите на жопе ровно и не рыпайтесь)) Так и знал что будет так.
Ответить
Andrew01
1672254115
Так сейчас ближайшие два этапа отбора будут на Кубок Азии, 1,5-2 года, кто не знает как проход отбор на ЧМ 2026 в Азии погуглите, и запретить участвовать в этом ФИФА не может, так же как и дальше 3 и 4 этапы, единственное что в случае выхода может не допустить до самого ЧМ, но что будет через 2-3 года хз, поэтому их позиция по допуску сб России сейчас не играет значения, а вот в Европе половина сборных с нами играть не будут ближайшие 10 лет из-за большой обиды - мы им ничего дёшево (хотят бесплатно) не продаем (газ, нефть и т.д.) и они страдают из-за этого. Так что или вязнуть в своем болоте либо переходить туда где есть перспективы - мир в ближайшие годы может измениться до неузнаваемости и Европа уже не будет на ведущих ролях тогда.
Ответить
adekvat0726
1672256226
Вову благодарите
Ответить
derrik2000
1672256767
Чегой-то, смотрю. ***** возбудились, отписываясь по этой "трагической новости"... ))) В азиатских кубках наши клубы смогут участвовать??? Ответ положительный. Сборная сможет участвовать в турнирах, организованных АКФ??? Ответ положительный. И чего волноваться??? И так не особо потеря эти мировые чемпионаты... Можно подумать, наша сбродная ТАМ феерила всё время. ))
Ответить
Soccerdealer63
1672257363
Сказано, что у нас "особый путь"... Очевидно... во всём.. и в спорте тоже! надо создавать и уходить в свою федерацию - АЗЕОПУ.. Да и правила в футболе скорректировать под нас, например: считать нарушением правил, если игрок обрабатывает мяч одним ксанием или отдаёт пас в одно касание. НЕ менее трёх - пяти касаний до паса, как у нас, и не менее трёх движений при обработке мяча. И т.п.
Ответить
ScarlettOgusania
1672260838
Источник данного поста - СЭ, читай, Рабинера, недавно разродившегося письмом в адрес РФС по поводу перехода в АФК)
Ответить
DeStar
1672262338
"что и требовалось доказать"
Ответить
aldo conte
1672280188
Наконец-то разъяснили всем сторонникам перехода в Азию, что все их "финты" обмануть мировое футбольное сообщество никакого результата не дадут. России четко дали понять: решайте сначала те проблемы, из-за которых вас дисквалифицировали, а потом будем посмотреть.
Ответить
Давид59
1672291308
Писал то же самое во всех комментах. Теперь, наконец, ФИФА озвучила позицию. Сперва надо всем понять из-за чего отстранили. Может сейчас дойдёт наконец.
Ответить
nemolod
1672294980
А вот тут РФС просто обязан ТРЕБОВАТЬ ГАРАНТИЙ от ФИФА на допуск к официальным турнирам,а если придет отказ (причем официально ) ,тогда просто перестать платить взносы в эту конторку и требовать еще компенсации за незаконное отстранение-в противном случае,если все оставить как есть - сборная и клубы и РФС вместе с ними будут у ФИФА и УЕФА в положении крепостных у барина,который если захочет то кинет кость с барского стола,а нет-будете потихоньку угасать и в конце концов с профессиональным футболом будет покончено!
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
21:58
5
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
1
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
11
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
10
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
33
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Все новости
Все новости
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
20:48
6
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
32
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
183
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
26
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
56
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
10
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 5 сентября 2026
15:21
6
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
16
ВидеоПервый гол Кордобы в сезоне
14:46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+