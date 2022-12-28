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    ФИФА не планирует допускать Россию к турнирам даже в случае перехода в Азию («СЭ»)

    Источник узнал позицию ФИФА по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    «Информатор, близкий к УЕФА, сообщил, что президент УЕФА Александер Чеферин готов дать добро на уход РФС, а АФК имеет право принять нашу федерацию.

    Однако ФИФА при этом пока не снимет запрет на участие России в турнирах под ее эгидой, поэтому для РФС кардинальных изменений не намечается», – сообщил источник.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о переходе в АФК должны принять на этой неделе.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +127

      Александр.Т. 2 минуты назад

      А че он не близок к фифа , а только к УЕФА информатор то, а так пока не будет официальных заявлений от фифа УЕФА афк, РФС то это просто чушь могут что угодно сказать информаторы без фамилий имен ))

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      Рейтинг: +3122

      m40 7 минут назад

      На кубок Азии запретить играть не могут, а вот квалифицироваться на ЧМ могут и не дать

      0
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      Рейтинг: +1121

      Andrew01 21 минуту назад

      Так сейчас ближайшие два этапа отбора будут на Кубок Азии, 1,5-2 года, кто не знает как проход отбор на ЧМ 2026 в Азии погуглите, и запретить участвовать в этом ФИФА не может, так же как и дальше 3 и 4 этапы, единственное что в случае выхода может не допустить до самого ЧМ, но что будет через 2-3 года хз, поэтому их позиция по допуску сб России сейчас не играет значения, а вот в Европе половина сборных с нами играть не будут ближайшие 10 лет из-за большой обиды - мы им ничего дёшево (хотят бесплатно) не продаем (газ, нефть и т.д.) и они страдают из-за этого.

      Так что или вязнуть в своем болоте либо переходить туда где есть перспективы - мир в ближайшие годы может измениться до неузнаваемости и Европа уже не будет на ведущих ролях тогда.

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      Рейтинг: +37

      ARSENAL LONDONN 22 минуты назад

      Так что сидите на жопе ровно и не рыпайтесь)) Так и знал что будет так.

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      Рейтинг: +44

      MERZAVETC 24 минуты назад

      "Информатор, близкий к УЕФА" - современная журналистика.

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      Рейтинг: +12464

      Алексей З 35 минут назад

      Кто бы до Дыкова и РФС это донёс , хватит уже эту Санта-Барбару слушать.

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