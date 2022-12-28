ФИФА не планирует допускать Россию к турнирам даже в случае перехода в Азию («СЭ»)

А че он не близок к фифа , а только к УЕФА информатор то, а так пока не будет официальных заявлений от фифа УЕФА афк, РФС то это просто чушь могут что угодно сказать информаторы без фамилий имен ))
Источник узнал позицию ФИФА по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Информатор, близкий к УЕФА, сообщил, что президент УЕФА Александер Чеферин готов дать добро на уход РФС, а АФК имеет право принять нашу федерацию.
Однако ФИФА при этом пока не снимет запрет на участие России в турнирах под ее эгидой, поэтому для РФС кардинальных изменений не намечается», – сообщил источник.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о переходе в АФК должны принять на этой неделе.
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