ФИФА не планирует допускать Россию к турнирам даже в случае перехода в Азию («СЭ»)

Источник узнал позицию ФИФА по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Информатор, близкий к УЕФА, сообщил, что президент УЕФА Александер Чеферин готов дать добро на уход РФС, а АФК имеет право принять нашу федерацию.

Однако ФИФА при этом пока не снимет запрет на участие России в турнирах под ее эгидой, поэтому для РФС кардинальных изменений не намечается», – сообщил источник.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о переходе в АФК должны принять на этой неделе.

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