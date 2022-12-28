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    Обляков готов уехать в Европу. Он назвал несколько требований к потенциальным покупателям

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что готов уехать играть в Европу.

    – Летом ты продлил контракт с ЦСКА до 2027 года. Когда я вижу, что люди продлевают контракты сейчас, я их не понимаю. В чем мотивация оставаться в РПЛ, если нет еврокубков?

    – А где мне играть? Мне нравится в ЦСКА, я люблю клуб. А из Европы предложений нет. Я же не говорю, что не хочу куда-то стремиться. И что делать – заканчивать с футболом? Нужно продолжать работать, как будто в России я все выиграл.

    – Не всегда тебе должны предлагать. Часто агент ищет варианты вне России, предлагает тебя клубам – и кто-то соглашается.

    – Ты правильно говоришь. Но ничего нет.

    – Ты говорил агенту, что готов уехать?

    – Да, разговаривали давно еще.

    – И что он отвечает?

    – Много чего, но конкретики нет.

    – Куда ты готов поехать?

    В средний клуб хорошего чемпионата, который борется за попадание в еврокубки.

    – В Турцию и Португалию готов?

    – Если туда, то в большой клуб. Хотелось бы тот, который занимает первое-второе место.

    – Как Оздоев и как Кудряшов не поехал бы?

    – Наверное, нет. Но разговаривать можно много о чем, а надо, чтобы были предложения – тогда и обсуждать будем.

    • Обляков провел 16 матчей в сезоне РПЛ, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11029

      alp 16 минут назад

      а чо, за обляковым очередь из европейских клубов,?

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