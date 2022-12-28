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  • Обляков готов уехать в Европу. Он назвал несколько требований к потенциальным покупателям

Обляков готов уехать в Европу. Он назвал несколько требований к потенциальным покупателям

28 декабря 2022, 13:49
4

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что готов уехать играть в Европу.

– Летом ты продлил контракт с ЦСКА до 2027 года. Когда я вижу, что люди продлевают контракты сейчас, я их не понимаю. В чем мотивация оставаться в РПЛ, если нет еврокубков?

– А где мне играть? Мне нравится в ЦСКА, я люблю клуб. А из Европы предложений нет. Я же не говорю, что не хочу куда-то стремиться. И что делать – заканчивать с футболом? Нужно продолжать работать, как будто в России я все выиграл.

– Не всегда тебе должны предлагать. Часто агент ищет варианты вне России, предлагает тебя клубам – и кто-то соглашается.

– Ты правильно говоришь. Но ничего нет.

– Ты говорил агенту, что готов уехать?

– Да, разговаривали давно еще.

– И что он отвечает?

– Много чего, но конкретики нет.

– Куда ты готов поехать?

В средний клуб хорошего чемпионата, который борется за попадание в еврокубки.

– В Турцию и Португалию готов?

– Если туда, то в большой клуб. Хотелось бы тот, который занимает первое-второе место.

– Как Оздоев и как Кудряшов не поехал бы?

– Наверное, нет. Но разговаривать можно много о чем, а надо, чтобы были предложения – тогда и обсуждать будем.

  • Обляков провел 16 матчей в сезоне РПЛ, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Обляков Иван
Комментарии (4)
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alp
1672226648
а чо, за обляковым очередь из европейских клубов,?
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mamba9090909
1672228504
Провокационный заголовок, несоответствующий смыслу статьи.
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E5
1672230376
чего??? ты уже забыл как сезон отыграл?????
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