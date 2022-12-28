Гладилин: «УЕФА обеднеет, если потеряет Россию»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Надо до конца разобраться с УЕФА и узнать, что они могут нам предложить. Если это всe надолго, надо уходить в Азию. Нужно узнать, можно ли будет вернуться в Европу спустя небольшое время.

Это всe политика. Не думаю, что УЕФА не хочет нас видеть. Европа полностью находится под влиянием политических сил. Россия – это футбольная страна, которая может усилить как Европу, так и Азию. УЕФА обеднеет, если потеряет нас, потому что мы побеждали на олимпийских играх, в еврокубках, а Азия приобретeт. РФС даст новый импульс азиатскому футболу», – сказал Гладилин.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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