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Гладилин: «УЕФА обеднеет, если потеряет Россию»

28 декабря 2022, 09:40
5

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Надо до конца разобраться с УЕФА и узнать, что они могут нам предложить. Если это всe надолго, надо уходить в Азию. Нужно узнать, можно ли будет вернуться в Европу спустя небольшое время.

Это всe политика. Не думаю, что УЕФА не хочет нас видеть. Европа полностью находится под влиянием политических сил. Россия – это футбольная страна, которая может усилить как Европу, так и Азию. УЕФА обеднеет, если потеряет нас, потому что мы побеждали на олимпийских играх, в еврокубках, а Азия приобретeт. РФС даст новый импульс азиатскому футболу», – сказал Гладилин.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (5)
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cska1948
1672213889
Если уйдём из УЕФА, то вообще окажемся бездомными или бесхозными, кому что больше нравится.
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Enter2006
1672216549
Для сборной России самое то АФК, судя по результатам последних игр с Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией. Либо пусть сидят "протирают лавочку" у УЕФА дальше, несколько лет, и забудут вообще что такое футбол за пределами России.
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nemolod
1672222055
Сейчас до 31 числа весь наш ! футбольный бизнес ведет расчеты чего и сколько поимеет или потеряет и от этого будет зависеть результат голосования в РФС !
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DVOK68
1672223832
Не надо в АФК переходить.По единственной и простой причине-даже если выиграем там отбор к ЧМ,всё равно по любому не допустят к участию на ЧМ.Неужели остались люди которые не понимают очевидного...)
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Давид59
1672224387
Отстранить и потерять - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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