Неймар поддержал Пеле, который прощается с близкими перед смертью

Нападающий «ПСЖ» Неймар поддержал легендарного экс-игрока сборной Бразилии Пеле, который борется с раком.

«Тот, кто сделал футбол своим королевством. Тот, кто вместо того, чтобы развязывать войны, остановил их. Тот, кто использовал свою силу, чтобы очаровать мир. Тот, кто бросил вызов суверенитету. Тот, кого почитали.

Тот, кто создал свою собственную династию. Тот, кто вдохновлял молодежь. Тот, кто построил империю. Тот, кто поднял все золотые кубки.

Тот, кто был не просто лучшим игроком матча. Он был лучшим в истории», — написал Неймар в соцсетях.

82-летний бразилец с конца ноября находится в больнице.

Он борется с раком толстой кишки. На прошлой неделе его состояние серьезно ухудшилось.

Сообщалось, что Пеле прощается с семьей и друзьями перед смертью.

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