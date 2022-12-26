Пеле прощается с семьей и друзьями перед смертью (Фрэнк Халид)

Состояние здоровья экс-футболиста сборной Бразилии Пеле ухудшается.
«Пеле прощается с семьей и друзьями с больничной койки. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком.
Семья говорит, что «его состояние все хуже и хуже», – написал в твиттере спортивный менеджер Фрэнк Халид.
- Легендарный бразилец находится в больнице с 29 ноября.
- 82-летний Пеле – единственный в истории 3-кратный победитель ЧМ.
- Он борется с раком толстой кишки. На прошлой неделе его состояние серьезно ухудшилось.
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Источник: твиттер Фрэнка Халида