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    Пеле прощается с семьей и друзьями перед смертью (Фрэнк Халид)

    Состояние здоровья экс-футболиста сборной Бразилии Пеле ухудшается.

    «Пеле прощается с семьей и друзьями с больничной койки. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком.

    Семья говорит, что «его состояние все хуже и хуже», – написал в твиттере спортивный менеджер Фрэнк Халид.

    • Легендарный бразилец находится в больнице с 29 ноября.
    • 82-летний Пеле – единственный в истории 3-кратный победитель ЧМ.
    • Он борется с раком толстой кишки. На прошлой неделе его состояние серьезно ухудшилось.

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    Источник: твиттер Фрэнка Халида

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