Пеле прощается с семьей и друзьями перед смертью (Фрэнк Халид)

Состояние здоровья экс-футболиста сборной Бразилии Пеле ухудшается.

«Пеле прощается с семьей и друзьями с больничной койки. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком.

Семья говорит, что «его состояние все хуже и хуже», – написал в твиттере спортивный менеджер Фрэнк Халид.

Легендарный бразилец находится в больнице с 29 ноября.

82-летний Пеле – единственный в истории 3-кратный победитель ЧМ.

Он борется с раком толстой кишки. На прошлой неделе его состояние серьезно ухудшилось.

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