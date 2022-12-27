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  • Газинский: «Играешь с «Локо», «Динамо», ЦСКА и понимаешь, что «Зенит» на другом уровне»

Газинский: «Играешь с «Локо», «Динамо», ЦСКА и понимаешь, что «Зенит» на другом уровне»

27 декабря 2022, 23:48

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

«Считаю, что «Зенит» вообще нужно выносить за скобки. Настолько высок класс футболистов на всех позициях, да и на скамейке. Вот играешь с «Локомотивом», «Динамо», ЦСКА и понимаешь, что «Зенит» на другом уровне.

Дуглас Сантос, Клаудинью, Барриос, Малком… Условно пять человек делают всю игру. Центральный защитник Ловрен с левой отдаeт передачу, и Малком выходит один на один. Где ещe ты такое увидишь в РПЛ?

Бакаев для нашей лиги достаточно квалифицированный футболист, но ему там тяжело конкурировать. Со всеми остальными в РПЛ играть можно», — сказал Газинский.

  • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
  • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Газинский Юрий
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