«Челси» предложил больше 120 миллионов за лучшего молодого игрока ЧМ-2022

«Челси» заинтересован в переходе полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

По информации Correio da Manha, представители лондонского клуба прибыли в Лиссабон и предложили свыше 120 миллионов евро за футболиста сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» получила два предложения на 127 миллионов евро по Энцо.

Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.

Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 24 матча, 3 гола и 5 ассистов.

Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.

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