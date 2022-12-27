Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Челси» предложил больше 120 миллионов за лучшего молодого игрока ЧМ-2022

    «Челси» заинтересован в переходе полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

    По информации Correio da Manha, представители лондонского клуба прибыли в Лиссабон и предложили свыше 120 миллионов евро за футболиста сборной Аргентины.

    Ранее сообщалось, что «Бенфика» получила два предложения на 127 миллионов евро по Энцо.

    • Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.
    • Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 24 матча, 3 гола и 5 ассистов.
    • Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Бенфика» получила два предложения на 127 миллионов по Энцо Фернандесу
    «Бенфика» отклонила 100-миллионное предложение «Ливерпуля» по Энцо Фернандесу 1
    15-летний Фернандес в 2016 году отговаривал Месси от ухода из сборной. В 2022 они вместе выиграли ЧМ
    Источник: Correio da Manha

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2022 23:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11