Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Энцо назвал защитника сборной Бразилии «сраным ослом»

Сегодня, 14:16
2

Стало известно о новой словесной перепалке между игроками сборных Аргентины и Бразилии.

  • Команды встречались в 14-м туре квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке.
  • Аргентинцы разгромили соперника со счетом 4:1.
  • Действующие чемпионы мира досрочно отобрались на следующий мундиаль.
  • Бразильцы занимают только 4-е место среди южноамериканских команд.

Энцо Фернандес в ходе игры оскорбил защитника сборной Бразилии Лео Ортиса.

Хавбек «Челси» назвал соперника «сраным ослом».

«Ты осел, сраный осел. Ты осел и никогда не перестанешь быть ослом, сукин сын. Идиот», – сказал Энцо в адрес Ортиса.

Еще по теме:
Винисиус прокомментировал разгромное поражение Бразилии от Аргентины 1
Экс-игрок «Зенита» потроллил Родриго из «Реала» 1
Реакция Месси на разгромную победу сборной Аргентины над Бразилией
Источник: Bolavip
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Челси Фламенго Бразилия Аргентина Ортис Лео Фернандес Энцо
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1743075351
а самое забавное, что через пару месяцев фламенго сыграет с челси в одной группе на кчм. и вовсе не в аргентине, где этот фернандыс чувствовал себя в безопасности, когда оскорблял соперника) что-то мне подсказывает, что эта энца перед матчем внезапно заболеет))
Ответить
ilich55
1743075650
Осёл, что на испанском языке, что на португальском звучит одинаково. Что касаемо "сраный", то не факт, что бразил догадался какой он осёл.
Ответить
Главные новости
Кокорин ответил Быстрову, назвавшему его самым переоцененным футболистом России
14:59
Названы самые высокооплачиваемые тренеры АПЛ
14:52
Реакция Черданцева на новость о скором снятии бана с российского футбола
14:40
1
Энцо назвал защитника сборной Бразилии «сраным ослом»
14:16
2
Глава судейства РФС сказал, был ли офсайд у Мартинса в матче с «Зенитом»
13:34
13
Жена Смолова рассказала, как ее спасли собрания анонимных наркоманов
13:28
2
Кокорин сказал, что самое страшное в русской тюрьме
13:18
12
Назван самый высокооплачиваемый тренер Ла Лиги – он не из «Реала» и «Барсы»
13:08
1
Тренер «Чайки» объяснил неудачи команды недостатком молитв
12:59
2
Уход Карпина шокировал игроков «Ростова»
12:44
2
Все новости
Все новости
Бразилия вернулась к кандидатуре Анчелотти
08:16
Винисиус прокомментировал разгромное поражение Бразилии от Аргентины
Вчера, 21:42
1
Экс-игрок «Зенита» потроллил Родриго из «Реала»
Вчера, 18:28
1
Реакция Месси на разгромную победу сборной Аргентины над Бразилией
Вчера, 17:25
Роналдо объяснил неудачи сборной Бразилии
Вчера, 13:07
Аргентина впервые за 66 лет забила 4 гола Бразилии в официальном матче
Вчера, 11:50
2
Сборная Бразилии впервые за 11 лет пропустила 4+ гола в официальном матче
Вчера, 09:49
2
Аргентина установила уникальное достижение в отборе ЧМ
Вчера, 09:10
1
Отбор ЧМ-2026. Аргентина разгромила Бразилию (4:1)
Вчера, 07:48
5
Определился седьмой участник ЧМ-2026
Вчера, 01:32
4
Тренер Аргентины Скалони ответил на провокационное заявление Рафиньи
25 марта
Рафинья – перед матчем с Аргентиной: «Трахнем их»
24 марта
1
Основной вратарь сборной Бразилии пропустит матч с Аргентиной
22 марта
Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси победила Уругвай (1:0) и вернула себе единоличное лидерство
22 марта
Винисиус прокомментировал свой первый гол в отборе ЧМ-2026
21 марта
Отбор ЧМ-2026. Гол Винисиуса на 90+9-й минуте принес Бразилии победу над Колумбией (2:1)
21 марта
Месси высказался о пропуске матчей сборной Аргентины
18 марта
ФотоМесси пропустит мартовские матчи сборной Аргентины: известна причина
17 марта
2
Неймар не попал в итоговый состав сборной Бразилии на мартовские матчи
15 марта
Названа причина отсутствия Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии
7 марта
9
Неймар выразил желание сыграть на ЧМ-2026
8 января
ФотоКолумбийские болельщики высмеяли промах Кордобы в матче за сборную с помощью мемов
2024.11.20 13:29
13
Тренер сборной Бразилии заявил о наличии прогресса в игре команды, несмотря на результаты
2024.11.20 08:45
Месси повторил рекорд по голевым передачам на уровне сборных
2024.11.20 08:33
Отбор ЧМ-2026. Аргентина победила Перу (1:0) и упрочила лидерство в южноамериканской квалификации
2024.11.20 08:00
1
Отбор ЧМ-2026. Бразилия сыграла вничью с Уругваем (1:1)
2024.11.20 07:45
Винисиус послал «в жопу» судью матча с Венесуэлой
2024.11.15 15:45
11
Месси указывал пальцем в лицо бразильского судьи в матче с Парагваем
2024.11.15 13:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 