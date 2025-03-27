Энцо назвал защитника сборной Бразилии «сраным ослом»

Стало известно о новой словесной перепалке между игроками сборных Аргентины и Бразилии.

Команды встречались в 14-м туре квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке.

Аргентинцы разгромили соперника со счетом 4:1.

Действующие чемпионы мира досрочно отобрались на следующий мундиаль.

Бразильцы занимают только 4-е место среди южноамериканских команд.

Энцо Фернандес в ходе игры оскорбил защитника сборной Бразилии Лео Ортиса.

Хавбек «Челси» назвал соперника «сраным ослом».

«Ты осел, сраный осел. Ты осел и никогда не перестанешь быть ослом, сукин сын. Идиот», – сказал Энцо в адрес Ортиса.