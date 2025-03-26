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Винисиус прокомментировал разгромное поражение Бразилии от Аргентины

Сегодня, 21:42

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился эмоциями после проигранного матча с Аргентиной.

  • Команды встречались в 14-м туре квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке.
  • Аргентинцы разгромили соперника со счетом 4:1.
  • Действующие чемпионы мира досрочно отобрались на следующий мундиаль.
  • Бразильцы занимают только 4-е место среди южноамериканских команд.

«Нам нужно все переосмыслить. Сегодня мы зашли в раздевалку, и нам не о чем было говорить. Нужно немного подумать о том, что мы делали на поле.

Мы играли очень плохо, а Аргентина продемонстрировала отличную игру перед своими болельщиками. Нам нужно переосмыслить все, что мы делаем... необходимы изменения.

Я участвовал в чемпионате мира и проиграл его. Я не хочу проиграть еще раз», – сказал Винисиус.

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Источник: AS
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Реал Бразилия Аргентина Винисиус
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