Винисиус прокомментировал разгромное поражение Бразилии от Аргентины

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился эмоциями после проигранного матча с Аргентиной.
- Команды встречались в 14-м туре квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке.
- Аргентинцы разгромили соперника со счетом 4:1.
- Действующие чемпионы мира досрочно отобрались на следующий мундиаль.
- Бразильцы занимают только 4-е место среди южноамериканских команд.
«Нам нужно все переосмыслить. Сегодня мы зашли в раздевалку, и нам не о чем было говорить. Нужно немного подумать о том, что мы делали на поле.
Мы играли очень плохо, а Аргентина продемонстрировала отличную игру перед своими болельщиками. Нам нужно переосмыслить все, что мы делаем... необходимы изменения.
Я участвовал в чемпионате мира и проиграл его. Я не хочу проиграть еще раз», – сказал Винисиус.
Источник: AS