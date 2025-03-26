Реакция Месси на разгромную победу сборной Аргентины над Бразилией

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о результате матча с Бразилией.

Команды встречались в 14-м туре квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке.

Аргентинцы разгромили соперника со счетом 4:1.

Месси пропускал матч из-за травмы.

Действующие чемпионы мира досрочно отобрались на следующий мундиаль.

«На поле, вне его – где бы то ни было, эта сборная всегда говорит через футбол.

Поздравляю с великолепным матчем вчера, а также с победой над Уругваем!» – написал Месси в соцсетях.