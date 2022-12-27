ПСВ объявил о переходе Гакпо в «Ливерпуль». Это рекордный трансфер для голландского клуба

Нападающий ПСВ Коди Гакпо переходит в «Ливерпуль», сообщает пресс-служба нидерландского клуба.
23-летний футболист в ближайшее время отправится в Англию для подписания контракта. Переход состоится после открытия зимнего трансферного окна.
Условия сделки не разглашаются. ПСВ сообщает, что этот трансфер станет рекордным для клуба.
- Гакпо – лучший бомбардир сезона Эредивизие.
- Он забил 3 мяча в 5 матчах на ЧМ-2022.
- Рыночная стоимость Гакпо – 45 миллионов евро.
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Источник: сайт ПСВ