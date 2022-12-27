Пеле прощается с близкими, три условия Мбаппе для «ПСЖ» и другие новости

Умер экс-футболист «Зенита» Сергей Дмитриев

Мбаппе готов остаться в «ПСЖ», но при выполнении трех условий

Пиняев и Глушенков подписали контракты с «Локомотивом» на 3,5 года (Иван Карпов)

РФС до конца года направит письмо в УЕФА о намерении выйти из организации («Мутко против»)

11 игроков из РПЛ попали в список самых перспективных в мире по версии CIES

Пеле прощается с семьей и друзьями перед смертью (Фрэнк Халид)

Клуб из Примеры хочет арендовать Рамиреса у «Краснодара»

Защитник «Ливерпуля» Робертсон установил рекорд АПЛ

Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей по версии IFFHS

АПЛ. «Ливерпуль» победил «Астон Виллу», «Арсенал» обыграл «Вест Хэм», ничья «Тоттенхэма» с «Брентфордом» и другие результаты 17-го тура

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно