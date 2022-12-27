Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Пеле прощается с близкими, три условия Мбаппе для «ПСЖ» и другие новости

    Умер экс-футболист «Зенита» Сергей Дмитриев

    Мбаппе готов остаться в «ПСЖ», но при выполнении трех условий

    Пиняев и Глушенков подписали контракты с «Локомотивом» на 3,5 года (Иван Карпов)

    РФС до конца года направит письмо в УЕФА о намерении выйти из организации («Мутко против»)

    11 игроков из РПЛ попали в список самых перспективных в мире по версии CIES

    Пеле прощается с семьей и друзьями перед смертью (Фрэнк Халид)

    Клуб из Примеры хочет арендовать Рамиреса у «Краснодара»

    Защитник «Ливерпуля» Робертсон установил рекорд АПЛ

    Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей по версии IFFHS

    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Астон Виллу», «Арсенал» обыграл «Вест Хэм», ничья «Тоттенхэма» с «Брентфордом» и другие результаты 17-го тура

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11