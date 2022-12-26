РФС до конца года направит письмо в УЕФА о намерении выйти из организации («Мутко против»)

РФС может выйти из УЕФА и перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

«По моим данным в РФС принято решение о направлении письма о намерении выхода из УЕФА. Завтра это решение (если не случится ничего экстраординарного) будет утверждено на исполкоме. Письмо будет направлено уже в этом году. Но есть важный момент.

Это письмо ещe не означает выход. Это будет лишь письмо о намерении выхода (по регламенту оно должно быть направлено за определeнный срок до конца финансового года. Именно финансового, а не календарного).

По сути, это необходимая юридическая процедура, которая ещe не обязывает нас выходить из УЕФА, но в случае чего даeт возможность не ждать ещe дополнительный год. Но даже после его направления будут продолжаться различные обсуждения (в том числе с европейскими футбольными чиновниками) на тему «что делать дальше», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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