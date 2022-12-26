Мбаппе готов остаться в «ПСЖ», но при выполнении трех условий

Он может остаться при условии: никто не заплатит сумму отступных
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выдвинул руководству клуба новый ультиматум.
24-летний футболист готов остаться в парижской команде, если будут выполнены три условия:
- продажа Неймара;
- покупка у «Тоттенхэма» Гарри Кейна;
- назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера.
Если «ПСЖ» откажется выполнять требования Мбаппе, то он покинет клуб либо летом 2023 года, либо 2024-го на правах свободного агента.
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