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    Мбаппе готов остаться в «ПСЖ», но при выполнении трех условий

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выдвинул руководству клуба новый ультиматум.

    24-летний футболист готов остаться в парижской команде, если будут выполнены три условия:

    • продажа Неймара;
    • покупка у «Тоттенхэма» Гарри Кейна;
    • назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера.

    Если «ПСЖ» откажется выполнять требования Мбаппе, то он покинет клуб либо летом 2023 года, либо 2024-го на правах свободного агента.

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    Источник: OK Diario

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    Сегодня, 11:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +201

      Эмом 23 минуты назад

      Он может остаться при условии: никто не заплатит сумму отступных

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20467

      derrik2000 26 минут назад

      У меня ко всему ЭТОМУ короткий комментарий: О.Х.У.Е.Л.

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      Рейтинг: +18559

      Cleaner 42 минуты назад

      Мбаппе - еще один Роналду. Только у Роналду куча титулов и ПЯТЬ(!) золотых мячей. А Мбаппе вообще НИКТО, чтобы какие то условия ставить...((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +18559

      Cleaner 44 минуты назад

      Условие первое: Переименовать клуб ПСЖ в клуб Мбаппе. РЖУ ни могу!!!...)))

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