Мбаппе готов остаться в «ПСЖ», но при выполнении трех условий

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выдвинул руководству клуба новый ультиматум.

24-летний футболист готов остаться в парижской команде, если будут выполнены три условия:

продажа Неймара;

покупка у «Тоттенхэма» Гарри Кейна;

назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Если «ПСЖ» откажется выполнять требования Мбаппе, то он покинет клуб либо летом 2023 года, либо 2024-го на правах свободного агента.

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