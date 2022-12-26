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    Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших бомбардиров международных матчей.

    В расчет брались только голы в официальных международных клубных турнирах (континентальных и мировых), а также мячи, забитые за национальную сборную.

    1. Криштиану Роналду (Португалия) – 270 голов
    2. Лионель Месси (Аргентина) – 235
    3. Роберт Левандовски (Польша) – 178
    4. Герд Мюллер (Германия) – 137
    5. Неймар (Бразилия) – 136
    6. Карим Бензема (Франция) – 128
    7. Рауль (Испания) – 123
    8. Али Даеи (Иран) – 122
    9. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 122
    10. Луис Суарес (Уругвай) – 121
    11. Златан Ибрагимович (Швеция) – 119
    12. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 117
    13. Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар) – 115
    14. Андрей Шевченко (Украина) – 115
    15. Эдинсон Кавани (Уругвай) – 113
    16. Роналдо (Бразилия) – 112
    17. Тьерри Анри (Франция) – 110
    18. Ромарио (Бразилия) – 109
    19. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 108
    20. Самуэль Это′О (Камерун) – 105
    21. Сунил Чхетри (Индия) – 104
    22. Серхио Агуэро (Аргентина) – 104
    23. Пеле (Бразилия) – 103
    24. Мирослав Клозе (Германия) – 102
    25. Мохамед Салах (Египет) – 101
    26. Бадер Аль-Мутва (Кувейт) – 100
    27. Эйсебио (Португалия) – 100

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    Источник: IFFHS

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