Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей по версии IFFHS

Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей по версии IFFHS

26 декабря 2022, 21:30
2

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших бомбардиров международных матчей.

В расчет брались только голы в официальных международных клубных турнирах (континентальных и мировых), а также мячи, забитые за национальную сборную.

  1. Криштиану Роналду (Португалия) – 270 голов
  2. Лионель Месси (Аргентина) – 235
  3. Роберт Левандовски (Польша) – 178
  4. Герд Мюллер (Германия) – 137
  5. Неймар (Бразилия) – 136
  6. Карим Бензема (Франция) – 128
  7. Рауль (Испания) – 123
  8. Али Даеи (Иран) – 122
  9. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 122
  10. Луис Суарес (Уругвай) – 121
  11. Златан Ибрагимович (Швеция) – 119
  12. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 117
  13. Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар) – 115
  14. Андрей Шевченко (Украина) – 115
  15. Эдинсон Кавани (Уругвай) – 113
  16. Роналдо (Бразилия) – 112
  17. Тьерри Анри (Франция) – 110
  18. Ромарио (Бразилия) – 109
  19. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 108
  20. Самуэль Это′О (Камерун) – 105
  21. Сунил Чхетри (Индия) – 104
  22. Серхио Агуэро (Аргентина) – 104
  23. Пеле (Бразилия) – 103
  24. Мирослав Клозе (Германия) – 102
  25. Мохамед Салах (Египет) – 101
  26. Бадер Аль-Мутва (Кувейт) – 100
  27. Эйсебио (Португалия) – 100

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
Роналду скривился после разговора с Инфантино
Источник: IFFHS
Рейтинг Месси Лионель Роналду Криштиану Бензема Карим Левандовски Роберт Неймар
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
петр1975
1672088410
✌️
Ответить
Ravil
1672092528
Без вопросов
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
5
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
8
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
14
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
25
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
170
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
9
Все новости
Все новости
Серия А. «Интер» выиграл матч у команды Аллегри с 0:2 (3:2)
21:13
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
20:48
4
ВидеоГенич закатил истерику во время матча
20:25
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
14
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
25
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
19:18
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
170
Ван Бастен ответил, сколько бы сейчас он стоил
18:29
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
9
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
25
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
17:00
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+