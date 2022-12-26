Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших бомбардиров международных матчей.

В расчет брались только голы в официальных международных клубных турнирах (континентальных и мировых), а также мячи, забитые за национальную сборную.

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