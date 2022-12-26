Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших бомбардиров международных матчей.
В расчет брались только голы в официальных международных клубных турнирах (континентальных и мировых), а также мячи, забитые за национальную сборную.
- Криштиану Роналду (Португалия) – 270 голов
- Лионель Месси (Аргентина) – 235
- Роберт Левандовски (Польша) – 178
- Герд Мюллер (Германия) – 137
- Неймар (Бразилия) – 136
- Карим Бензема (Франция) – 128
- Рауль (Испания) – 123
- Али Даеи (Иран) – 122
- Ференц Пушкаш (Венгрия) – 122
- Луис Суарес (Уругвай) – 121
- Златан Ибрагимович (Швеция) – 119
- Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 117
- Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар) – 115
- Андрей Шевченко (Украина) – 115
- Эдинсон Кавани (Уругвай) – 113
- Роналдо (Бразилия) – 112
- Тьерри Анри (Франция) – 110
- Ромарио (Бразилия) – 109
- Ромелу Лукаку (Бельгия) – 108
- Самуэль Это′О (Камерун) – 105
- Сунил Чхетри (Индия) – 104
- Серхио Агуэро (Аргентина) – 104
- Пеле (Бразилия) – 103
- Мирослав Клозе (Германия) – 102
- Мохамед Салах (Египет) – 101
- Бадер Аль-Мутва (Кувейт) – 100
- Эйсебио (Португалия) – 100
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Источник: IFFHS