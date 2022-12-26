Умер экс-футболист «Зенита» Сергей Дмитриев

«Зенит» сообщил о смерти бывшего игрока команды и тренера академии Сергея Дмитриева.

Он умер сегодня, 26 декабря, в возрасте 58 лет.

«Сергей Игоревич Дмитриев родился в Ленинграде 19 марта 1964 года. В 18 лет дебютировал в основном составе «Зенита», после чего провел в главной команде Ленинграда еще восемь лет (с перерывом), завоевав вместе с сине-бело-голубыми золото чемпионата СССР и Кубок сезона.

В ходе своей продолжительной карьеры Сергей Дмитриев выступал за московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак», представлял «Тюмень», «Светогорец» и смоленский «Кристалл», играл в чемпионатах Испании, Австрии, Швейцарии, Израиля и Германии, неоднократно вызывался в сборную страны.

Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», – говорится в публикации «Зенита».

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