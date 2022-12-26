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    Умер экс-футболист «Зенита» Сергей Дмитриев

    «Зенит» сообщил о смерти бывшего игрока команды и тренера академии Сергея Дмитриева.

    Он умер сегодня, 26 декабря, в возрасте 58 лет.

    «Сергей Игоревич Дмитриев родился в Ленинграде 19 марта 1964 года. В 18 лет дебютировал в основном составе «Зенита», после чего провел в главной команде Ленинграда еще восемь лет (с перерывом), завоевав вместе с сине-бело-голубыми золото чемпионата СССР и Кубок сезона.

    В ходе своей продолжительной карьеры Сергей Дмитриев выступал за московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак», представлял «Тюмень», «Светогорец» и смоленский «Кристалл», играл в чемпионатах Испании, Австрии, Швейцарии, Израиля и Германии, неоднократно вызывался в сборную страны.

    Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», – говорится в публикации «Зенита».

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +497

      Азбука 14 минут назад

      Легендарный футболист ленинградского Зенита ушёл. Соболезную.

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