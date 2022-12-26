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Умер экс-футболист «Зенита» Сергей Дмитриев

26 декабря 2022, 11:11
6

«Зенит» сообщил о смерти бывшего игрока команды и тренера академии Сергея Дмитриева.

Он умер сегодня, 26 декабря, в возрасте 58 лет.

«Сергей Игоревич Дмитриев родился в Ленинграде 19 марта 1964 года. В 18 лет дебютировал в основном составе «Зенита», после чего провел в главной команде Ленинграда еще восемь лет (с перерывом), завоевав вместе с сине-бело-голубыми золото чемпионата СССР и Кубок сезона.

В ходе своей продолжительной карьеры Сергей Дмитриев выступал за московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак», представлял «Тюмень», «Светогорец» и смоленский «Кристалл», играл в чемпионатах Испании, Австрии, Швейцарии, Израиля и Германии, неоднократно вызывался в сборную страны.

Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», – говорится в публикации «Зенита».

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дмитриев Сергей
Комментарии (6)
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1672045522
Легендарный футболист ленинградского Зенита ушёл. Соболезную.
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Давид59
1672046501
Соболезнования родным. Парень был чрезвычайно талантливый. Карьера была яркая. Пришлась на времена, когда Зенит не мог удерживать свои таланты.
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ААМ
1672047680
Жаль Сергея. Не раскрылся полностью, как игрок. Одно время жил у метро Гражданский проспект.
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subbotaspartak
1672061284
Помню... Жаль...
Ответить
Бухбух
1672074200
Помню в 80-х Дмитриев вышел на замену с Динамо Тбилиси в Грузии. И за 10 минут Серега сделал 0:2 на 3:2 в пользу Зенита.
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