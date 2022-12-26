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    Кавазашвили: «Дзюбе заканчивать надо. И не мучить ни себя, ни других»

    Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили посоветовал Артему Дзюбе закончить карьеру.

    – Я давно говорю, что ему надо уехать в заграничную страну, где платят большие деньги и футбол совсем не развит. В другом месте он играть не сможет.

    Это не тот Дзюба, что раньше мог все сделать. Он сейчас не может двигаться на поле. Ему заканчивать надо.

    И не надо мучить ни себя, ни других. Или приехать в деревню, где ему заплатят арбузами и тыквами.

    – Может, тогда на Кипр к Кокорину?

    – Может быть. Но Кокорин-то нашел себе место. Искал и нашел. А этот не может себе найти место. В Турции для него было так хорошо. Чего он там не задержался, я не знаю.

    – Правильно ли тогда поступил Дзюба, уйдя из «Зенита»?

    – Я не могу ничего сказать. Деньги у него есть, бизнес, наверняка, есть. Пускай занимается бизнесом, если хватит возможностей.

    • 34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
    • В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 19:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1562

      koli4ka 3 минуты назад

      Да он и согласен заниматься бизнесом, так катастрофически не хватает мозгов... =А.Кавазашвили=

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