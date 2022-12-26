Кавазашвили: «Дзюбе заканчивать надо. И не мучить ни себя, ни других»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили посоветовал Артему Дзюбе закончить карьеру.

– Я давно говорю, что ему надо уехать в заграничную страну, где платят большие деньги и футбол совсем не развит. В другом месте он играть не сможет.

Это не тот Дзюба, что раньше мог все сделать. Он сейчас не может двигаться на поле. Ему заканчивать надо.

И не надо мучить ни себя, ни других. Или приехать в деревню, где ему заплатят арбузами и тыквами.

– Может, тогда на Кипр к Кокорину?

– Может быть. Но Кокорин-то нашел себе место. Искал и нашел. А этот не может себе найти место. В Турции для него было так хорошо. Чего он там не задержался, я не знаю.

– Правильно ли тогда поступил Дзюба, уйдя из «Зенита»?

– Я не могу ничего сказать. Деньги у него есть, бизнес, наверняка, есть. Пускай занимается бизнесом, если хватит возможностей.

34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.

В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.

Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно