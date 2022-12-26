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  • Кавазашвили: «Дзюбе заканчивать надо. И не мучить ни себя, ни других»

Кавазашвили: «Дзюбе заканчивать надо. И не мучить ни себя, ни других»

26 декабря 2022, 19:31
4

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили посоветовал Артему Дзюбе закончить карьеру.

– Я давно говорю, что ему надо уехать в заграничную страну, где платят большие деньги и футбол совсем не развит. В другом месте он играть не сможет.

Это не тот Дзюба, что раньше мог все сделать. Он сейчас не может двигаться на поле. Ему заканчивать надо.

И не надо мучить ни себя, ни других. Или приехать в деревню, где ему заплатят арбузами и тыквами.

– Может, тогда на Кипр к Кокорину?

– Может быть. Но Кокорин-то нашел себе место. Искал и нашел. А этот не может себе найти место. В Турции для него было так хорошо. Чего он там не задержался, я не знаю.

– Правильно ли тогда поступил Дзюба, уйдя из «Зенита»?

– Я не могу ничего сказать. Деньги у него есть, бизнес, наверняка, есть. Пускай занимается бизнесом, если хватит возможностей.

  • 34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
  • В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
  • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Кавазашвили Анзор
Комментарии (4)
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koli4ka
1672074720
Да он и согласен заниматься бизнесом, так катастрофически не хватает мозгов... =А.Кавазашвили=
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mihail200606
1672079533
Другие то и не мучаются,думаю,особо по его поводу...
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jek718875
1672082007
Бизнес ему по барабану, мы видели, чем он занимается в свободное время
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САДЫЧОК
1672090633
Не будет , он заканчивать- он будет кончать. Надеюсь , я , не грубо сказал.
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