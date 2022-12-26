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    Юран оценил решение Сычевого перейти из «Оренбурга» в «Крылья Советов»

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал переход нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

    «Переход в «Крылья Советов» — правильное решение Сычевого. Попади он сейчас в один из наших ведущих клубов, не факт, что у него получилось бы.

    Человек играет в РПЛ четыре месяца. Это не Первая лига. Нужно набрать опыта и уверенности в среднем клубе. Когда Сычевой окрепнет, тогда уже можно будет говорить о российских топ-клубах», — сказал Юран.

    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. С ним подписан контракт на 3,5 года.
    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +913

      Fialet 1 час назад

      Херню какую то сказал Юран - "Нужно набрать опыта и уверенности в среднем клубе". Так они оба, и Оренбург и КС средние клубы. Поменял шило на мыло.

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      Рейтинг: +23818

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      А кто сказал, что у Сычевого есть потенциал для уровня ТОПа?

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