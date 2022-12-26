Юран оценил решение Сычевого перейти из «Оренбурга» в «Крылья Советов»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал переход нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».
«Переход в «Крылья Советов» — правильное решение Сычевого. Попади он сейчас в один из наших ведущих клубов, не факт, что у него получилось бы.
Человек играет в РПЛ четыре месяца. Это не Первая лига. Нужно набрать опыта и уверенности в среднем клубе. Когда Сычевой окрепнет, тогда уже можно будет говорить о российских топ-клубах», — сказал Юран.
- Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ. С ним подписан контракт на 3,5 года.
- В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.
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Источник: Sport24