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    Де Брюйне назвал самого талантливого футболиста, с кем он играл

    Полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брюйне назвал самого талантливого футболиста, с которым играл.

    «Фоден – самый талантливый футболист из тех, с кем я играл. Его потолок очень высоко. В 22 года он уже четырежды выиграл АПЛ.

    Фоден – очень умный игрок, который способен подарить немного магии. Он может достичь всего, чего захочет», – сказал Де Брюйне.

    • Фоден забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 14 матчах сезона АПЛ.
    • В 4 матчах на ЧМ-2022 он забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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    Источник: Manchester Evening News

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