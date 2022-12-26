Де Брюйне назвал самого талантливого футболиста, с кем он играл

Полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брюйне назвал самого талантливого футболиста, с которым играл.

«Фоден – самый талантливый футболист из тех, с кем я играл. Его потолок очень высоко. В 22 года он уже четырежды выиграл АПЛ.

Фоден – очень умный игрок, который способен подарить немного магии. Он может достичь всего, чего захочет», – сказал Де Брюйне.

Фоден забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 14 матчах сезона АПЛ.

В 4 матчах на ЧМ-2022 он забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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