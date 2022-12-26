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    Газзаев не получал предложений с 2013 года. Последнее было от «Динамо»

    Валерий Газзаев рассказал, что ему не предлагали пост главного тренера уже почти десять лет.

    – Когда в последний раз вас звали тренировать?

    – В московское «Динамо». То ли 2012 год, то ли 2013-й. Но, чтобы начать работу, надо на берегу договориться, как строить команду. Какие цели. Что нужно.

    Чтобы на тебя не списали все, если не будет результата. Как-то я лекцию читал и один из тренеров сказал: «У нас задерживали зарплату, это повлияло на результат. Меня уволили».

    – Что ответили?

    – «А зачем ты тогда работал? Перестали в клубе платить – развернись и уходи! Зачем доводить до того, что тебя выгонят?». Тебя же выставят виноватым – перейдешь в разряд теоретиков!

    – Почему с «Динамо» у вас не сложилось?

    – Я поставил условия – и не сошлись.

    • До 2013 года Газзаев тренировал «Аланию».
    • Затем занимал пост президента владикавказского клуба.
    • Большую часть карьеры он провел в ЦСКА (2001-2003 и 2004-2008).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5298

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Создал бы команду из депутатов, у тебя на даче настоящее футбольное поле есть в полную величину.
      (это ещё в 2002 году мимо проезжал)

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