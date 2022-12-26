Газзаев не получал предложений с 2013 года. Последнее было от «Динамо»

Валерий Газзаев рассказал, что ему не предлагали пост главного тренера уже почти десять лет.
– Когда в последний раз вас звали тренировать?
– В московское «Динамо». То ли 2012 год, то ли 2013-й. Но, чтобы начать работу, надо на берегу договориться, как строить команду. Какие цели. Что нужно.
Чтобы на тебя не списали все, если не будет результата. Как-то я лекцию читал и один из тренеров сказал: «У нас задерживали зарплату, это повлияло на результат. Меня уволили».
– Что ответили?
– «А зачем ты тогда работал? Перестали в клубе платить – развернись и уходи! Зачем доводить до того, что тебя выгонят?». Тебя же выставят виноватым – перейдешь в разряд теоретиков!
– Почему с «Динамо» у вас не сложилось?
– Я поставил условия – и не сошлись.
- До 2013 года Газзаев тренировал «Аланию».
- Затем занимал пост президента владикавказского клуба.
- Большую часть карьеры он провел в ЦСКА (2001-2003 и 2004-2008).
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