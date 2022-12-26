Зарема: «Переход в Азию добьет интерес к футболу в России»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«На учебе был целый цикл, посвященный азиатскому футболу, поэтому приходилось изучать и анализировать заполняемость стадионов, специфику организации коммерции, влияние культурных особенностей на работу медиа, азиатские тренды. Могу сказать, что даже визуально смотреть китайский или индийский футбол – это очень тяжело…

Мне приходилось собраться и заставить себя смотреть. Думаю, что в России переход в Азию добьет интерес к футболу. А кто будет смотреть женский футбол при переходе в Азию – только родители футболисток и друзья.

Мы ничего не знаем об истории футбола в Азии. Не знаем их легенд. Они там есть? Какой у них футбольный генетический код? Прежде чем заявлять о желании перейти в Азию РФС должен был морально подготовить болельщика и зрителя, дать аналитику по лигам.

Для нас как для русских важны традиции. Мы знаем Марадону, поэтому болеем за Месси. Все любят Зидана, поэтому болеем за всю Францию. Есть эти нити памяти. Клопп, Моуринью, Гвардиола. Мы слышим фамилию и сразу ряд ассоциации. А кто там? Тренеры на закате карьеры или совсем юные, обретающие первый опыт.

Что знают болельщики о китайской лиге? Болельщики «Зенита» скажут, что Халк второй по стоимости трансфер в Китае. Спартачи вспомнят трансфер Фернандо. А болельщики других клубов? О болельщиках как всегда никто не подумал и грамотно не разъяснил, красиво не запаковал возможный переход, кроме как «лучше играть, чем не играть». А рассказать об Азиатской лиге можно многое.

Как бы не получилось так, что рейтинги просмотров АФК не оказались ниже, чем у медиафутбола», – сказала Салихова.

Решение о возможном переходе РФС в Азию будет принято во вторник, 27 декабря.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Три последних матча россияне сыграли против команд из Азии: победа над Киргизией (2:1) и ничьи с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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