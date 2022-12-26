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Зарема: «Переход в Азию добьет интерес к футболу в России»

26 декабря 2022, 00:17
17

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«На учебе был целый цикл, посвященный азиатскому футболу, поэтому приходилось изучать и анализировать заполняемость стадионов, специфику организации коммерции, влияние культурных особенностей на работу медиа, азиатские тренды. Могу сказать, что даже визуально смотреть китайский или индийский футбол – это очень тяжело…

Мне приходилось собраться и заставить себя смотреть. Думаю, что в России переход в Азию добьет интерес к футболу. А кто будет смотреть женский футбол при переходе в Азию – только родители футболисток и друзья.

Мы ничего не знаем об истории футбола в Азии. Не знаем их легенд. Они там есть? Какой у них футбольный генетический код? Прежде чем заявлять о желании перейти в Азию РФС должен был морально подготовить болельщика и зрителя, дать аналитику по лигам.

Для нас как для русских важны традиции. Мы знаем Марадону, поэтому болеем за Месси. Все любят Зидана, поэтому болеем за всю Францию. Есть эти нити памяти. Клопп, Моуринью, Гвардиола. Мы слышим фамилию и сразу ряд ассоциации. А кто там? Тренеры на закате карьеры или совсем юные, обретающие первый опыт.

Что знают болельщики о китайской лиге? Болельщики «Зенита» скажут, что Халк второй по стоимости трансфер в Китае. Спартачи вспомнят трансфер Фернандо. А болельщики других клубов? О болельщиках как всегда никто не подумал и грамотно не разъяснил, красиво не запаковал возможный переход, кроме как «лучше играть, чем не играть». А рассказать об Азиатской лиге можно многое.

Как бы не получилось так, что рейтинги просмотров АФК не оказались ниже, чем у медиафутбола», – сказала Салихова.

  • Решение о возможном переходе РФС в Азию будет принято во вторник, 27 декабря.
  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • Три последних матча россияне сыграли против команд из Азии: победа над Киргизией (2:1) и ничьи с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Салихова Зарема
Комментарии (17)
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Gek Dement
1672013363
А 5 лет ожидания пока сменятся чифирины и инфантильные его оживят? Просто такая тупая вагина эта Зарема, что приличных слов уже нет... "Зареме приходится собираться чтобы заставлять себя думать", вот эту лучше хрень в заголовки бы запихали... Хорошего если сравнивать с еврокубками в Азии мало, но дураку очевидно что если что то и убьёт наш футбол, то это точно не международные турниры, какого бы они не были уровня..
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Дядя Серёжа
1672024042
На первый взгляд в Азию - неинтересно. На второй... третий...
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aldo conte
1672028338
Да какой в Азии футбол. Всего две приличных сборных - Япония и Южная Корея. К тому же играть нам с ними, пока не снимут санкции, нам не доведётся (они откажутся). Переходить ради товарищеских игр с "дружескими странами" можно и так, не будучи членом АКФ.
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Bozigit
1672032354
Все верно сказала
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nemolod
1672035697
Рейтинг-вещь лукавая и весьма неправдоподобная-у нас в доме по рейтингу выбрали Управляющую компанию,а на деле она оказалась не лучше предыдущей,а в чем-то даже и хуже!
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jek718875
1672039562
При переходе в Азию, я повешаюсь на фонарном столбе
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lNeTl
1672042037
Мне понравилась выделенная фраза, как будто российский футбол мы смотрим с большим удовольствием. Знаю людей, которые смотрят только английскую лигу, остальные лиги они не переваривают.
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Vratarь
1672042984
Нашему футболу уже десятки лет угрожает направленность вовне, измерение себя в связи с мировыми мероприятиями. Любые высказывания о том, что у нас плохо или хорошо, потому что мы попали или не попали в лигучемпионов, евро-шмевро и т.п. привели (давно уже, очень давно) к тому, что любой пацан, первый раз ударив по мячу "знает" (взрослые подсказали), что чемпионат страны, первенство города, Кубок - это подготовительные мероприятия к настоящему соревнованию, к лиге европы, прости господи. И поэтому футбол не интересен; не интересен в твоём городе, области, стране. Вектор мысли и вектор славы смещён в противоположенную сторону; а значит, и игроки, и зрители, и финансы проходят мимо того футбола, что есть у нас. И за два-три поколения футболи
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Fialet
1672053608
"Мы знаем Марадону, поэтому болеем за Месси. Все любят Зидана, поэтому болеем за всю Францию." - Да шла бы нахер Заремба со своими месями, заеданами и франциями. Любят же некоторые утверждать за всех. Прям "фсястрана".
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