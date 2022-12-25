Мостовой назвал самого значимого игрока в истории «Сельты»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой не считает себя самым значимым футболистом в истории клуба.

— Вас часто сравнивают по значимости для клуба с Яго Аспасом, какое у вас к нему отношение?

— Это один из лучших испанских футболистов в Ла Лиге. Если говорить уже о пройденном этапе, то я бы поставил Яго выше себя – на первое место. Все же он больше лет провел в «Сельте» и продолжает там играть. Со мной «Сельта» пережила великолепные годы, мы гремели в Европе, это останется навсегда в сердцах болельщиков, но если брать статистику, то Аспас превзошел меня.

У нас разные позиции на поле, конечно, он и должен был забить больше меня. Я еще лет десять назад заметил его высокий класс. Аспасу уже 35 лет, но он профессионал своего дела, следит за собой, поэтому еще пару сезонов, думаю, он способен выступать на высоком уровне.

Мостовой был в «Сельте» с 1996 по 2004 год.

Аспас выступает за «Сельту» с 2015 года, а также был в команде в 2006-2013 годах.

У форварда 191 гол за «Сельту» – рекорд.

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