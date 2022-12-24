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    Педри объяснил, почему до сих пор не поздравил Месси с победой на ЧМ-2022

    Полузащитник «Барселоны» Педри планирует поздравить своего бывшего партнера Лионеля Месси с победой на чемпионате мира-2022 в составе сборной Аргентины.

    «Я до сих пор не отправил Месси сообщение, чтобы поздравить его. Я уверен, что он получил много сообщений.

    Через несколько дней я отправлю ему свое, чтобы он смог его увидеть» , – сказал Педри.

    • Аргентина выиграла ЧМ впервые с 1986 года.
    • Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022.
    • У Месси дубль в финале против Франции.

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    Источник: твиттер Managing Barça

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    24.12.2022 23:02
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