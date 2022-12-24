Как Австралия переходила в Азию – через желание уйти от сложного отбора на ЧМ, поддержку правительства и переменах в Федерации

Последние сутки российская футбольная общественность всерьез обсуждает трансфер РФС в Азию. Аргументы самые разные: от бана УЕФА до возможности через АФК играть на больших турнирах.

Решение будет принято на исполкоме 27 декабря. Пока же вспомним, как в этом веке одна сборная уже меняла конфедерацию в пользу азиатской.

Австралия попросилась в АФК – но причина не только в низкой конкуренции, а в регламенте

Вообще нужно сказать, что Австралия не один раз подавала заявку на АФК. До ЧМ-1966 года она не входила в состав ФИФА. После – участвовала на чемпионатах мира лишь раз, в 1974 году. От Австралии было две заявки на участие в АФК – в 1960-м и в 1974-м. И все были отклонены. В итоге она вместе с Новой Зеландией вошла в состав Океании, в которой становился четырехкратным чемпионом.

Проблема в том, что победа в Океании не давала право чемпионам напрямую проходить на чемпионат мира. На это, в частности, натыкалась и сборная Австралии. Последний пролет случился перед ЧМ-2002, когда она вышла в стыки, но не прошла на чемпионат мира в Японии и Корее. Бывший премьер-министр Австралии Джон Уинстон Ховард говорил так:

«Это полнейшее разочарование. Да, у нас не самые сильные соперники в квалификационном раунде. Но мы прошли его и добились путевки в финальный раунд. Вместо этого нам нужно сталкиваться с соперником, который работал в других условиях с самого начала. Сильная конкуренция – это прекрасно, но только уже на самом чемпионате мира. Сейчас мы просто находимся в неравных условиях».

В 2002 году в стыковых встречах Австралия встретилась с Уругваем. Первый матч – победа 1:0, ответный – жесткое поражение 0:3. Это и вынудило Австралию пойти на некоторые реформы.

Но здесь возникает вопрос: почему Австралия вступила в АФК, а не, например, в УЕФА. По правилам, членами УЕФА могут быть страны, территории которых хотя бы частично расположены в Европе. По этому принципу, например, на Евро отбираются Турция и Казахстан. Есть и другая причина – политические предпочтения: так израильские клубы и сборные выступают в турнирах под эгидой УЕФА.

Австралия – самостоятельный континент. Но страна считается частью Азиатского-Тихоокеанского региона. А четыре из пяти крупных торговых партнеров Австралии располагались именно в Азии.

Когда у Ховарда журналисты спрашивали о сближении с АФК, он очень позитивно отзывался об этой инициативе: «Азиатские страны давно были нашими политическими и ментальными друзьями. Думаю, переход нашей сборной в азиатскую конфедерацию будет большим и важным опытом».

Переход в АФК Австралии сопровождался кардинальным изменением в руководстве Федерации и первым большим успехом на ЧМ

Фактически Федерация футбола Австралии решила перейти в АФК в 2002 году, но все необходимые шаги начала предпринимать лишь в 2003-м. Главной причиной на изменение конфедерации Федерация Австралии по футболу назвала именно отсутствие конкуренции. И вот процессы, которые происходили во время перехода Австралии:

1. Федерация футбола страны уведомила Океанию о выходе.

2. Дальше – подала заявку на членство в АФК.

3. После одобрения заявки Австралия направила запрос в ФИФА о смене конфедерации. Здесь возникала проблема, которое напрягало даже бывшее руководство АФК. В регламенте ФИФА сказано, что менять конфедерацию сборная может только в исключительных случаях. По словам бывшего президента АФК Мохаммеда бин Хаммама, случай Австралии не подходил под эту категорию. Но Хаммам надеялся, что «высший руководящий футбольный орган одобрит запрос Австралии для поддержания спортивной конкуренции».

Вместе с этим Федерация футбола Австралии менялась изнутри. Исполнительным директором Федерации стал Джон О'Нил, который организовал ЧМ-2003 по регби в стране. Председателем правления – бизнесмен Фрэнк Лоуи. Оба в последствии выступали за реорганизацию футбола в стране – за повышение уровня местного чемпионата и развитие детского футбола. ChinaDaily ссылается на источники внутри Федерации футбола Австралии и говорит, что еще около 10 чиновников поменяли позиции.

В 2006 году сборная Австралии, будучи членом Океании, добралась до 1/8 финала ЧМ в Германии. Это был первый громкий успех сборной на турнире. Фрэнк Лоуи тогда говорил: «Нам не жаль, что мы уходим от Океании. Но перед нами теперь открыты возможности, которые были недоступными ранее».

Автор The Guardian Джо Горман в 2016 году написал о последствиях этого перехода. Горман выделил следующие моменты:

• Укрепление политических отношений между странами Азии и Австралией.

• Укрепление футбольного веса Австралии. Во-первых, с момента перехода в АФК Австралия не пропустила ни одного ЧМ. Во-вторых, один раз выигрывала золото Кубка Азии, один раз – серебро.

В-третьих, Австралия обменивалась опытом по развитию футбола в стране с некоторыми азиатскими странами. Например, с Японией. Горман отмечал, что с 2006-го за 10 лет уровень молодежного сектора стал значительно выше.

• Вот отдельный пункт о влиянии перехода в АФК на международные отношения:

«Правительство Австралии и Министерство иностранных дел и торговли в настоящее время активно взаимодействуют с ФФА и видят потенциал футбола в обеспечении общего языка в Азии. В марте FFA примет участие в Mikta – форуме стран средней державы Мексики, Индонезии, Кореи, Турции и Австралии. ФФА также разработала меморандум о взаимопонимании с Федерацией футбола Ирана».

После матча Австралии и Ирана делегация гостей была удивлена уровнем поддержки футбола в стране.

Текст: Илья Егоров

Фото: imago-images.de, AFLO, XinHua/Global Look Press