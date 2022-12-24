Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Симонян: «В России не будет своих Месси и Мбаппе из-за специфики климата»

    Никита Симонян считает, что российский климат влияет на формирование футболистов.

    – В России когда-нибудь родятся футболисты уровня Мбаппе и Месси?

    – Нет, не появятся. У нас другая специфика климата, это влияет сильно.

    В наших суровых условиях, в которых мы находимся, тем не менее, появляются большие игроки – Сальников, Нетто, Бобров, Стрельцов, Иванов.

    Не надо подражать и ждать Мбаппе или Месси у нас, а создавать свою манеру игры и быть выдающимся, великими.

    • Килиан Мбаппе и Лионель Месси выступают за «ПСЖ».
    • Оба форварда сыграли в финале ЧМ-2022 в составе сборных Франции и Аргентины.
    • Они забили 5 из 6 голов в решающем матче турнира.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Симонян оценил финал ЧМ-2022
    «Всей душой болел за Месси». Симонян – о просмотре ЧМ-2022
    Гаджиев: «Надо сохранить лимит. Это политическая позиция, пусть легионеры приезжают»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      regerher 3 минуты назад

      Жена подарила капли, что кардинально улучшили наш сeкc, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. А жена стала развратной и готовой на все и оргазмы крутые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что раньше не попробовали! Советую попробовать хоть раз в жизни, жена покупала здесь ----- https://min.lc/konvoz

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1434

      x-x-x-x-x 19 минут назад

      Стаким же климатом в Норвегии появился Хааланд. Так что старый не говори чущь, проблема не в климате природы а в климате народа

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11