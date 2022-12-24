Симонян: «В России не будет своих Месси и Мбаппе из-за специфики климата»

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Никита Симонян считает, что российский климат влияет на формирование футболистов.
– В России когда-нибудь родятся футболисты уровня Мбаппе и Месси?
– Нет, не появятся. У нас другая специфика климата, это влияет сильно.
В наших суровых условиях, в которых мы находимся, тем не менее, появляются большие игроки – Сальников, Нетто, Бобров, Стрельцов, Иванов.
Не надо подражать и ждать Мбаппе или Месси у нас, а создавать свою манеру игры и быть выдающимся, великими.
- Килиан Мбаппе и Лионель Месси выступают за «ПСЖ».
- Оба форварда сыграли в финале ЧМ-2022 в составе сборных Франции и Аргентины.
- Они забили 5 из 6 голов в решающем матче турнира.
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