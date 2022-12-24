Симонян: «В России не будет своих Месси и Мбаппе из-за специфики климата»

Никита Симонян считает, что российский климат влияет на формирование футболистов.

– В России когда-нибудь родятся футболисты уровня Мбаппе и Месси?

– Нет, не появятся. У нас другая специфика климата, это влияет сильно.

В наших суровых условиях, в которых мы находимся, тем не менее, появляются большие игроки – Сальников, Нетто, Бобров, Стрельцов, Иванов.

Не надо подражать и ждать Мбаппе или Месси у нас, а создавать свою манеру игры и быть выдающимся, великими.

Килиан Мбаппе и Лионель Месси выступают за «ПСЖ».

Оба форварда сыграли в финале ЧМ-2022 в составе сборных Франции и Аргентины.

Они забили 5 из 6 голов в решающем матче турнира.

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