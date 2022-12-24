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  • Симонян: «В России не будет своих Месси и Мбаппе из-за специфики климата»

Симонян: «В России не будет своих Месси и Мбаппе из-за специфики климата»

24 декабря 2022, 11:23
7

Никита Симонян считает, что российский климат влияет на формирование футболистов.

– В России когда-нибудь родятся футболисты уровня Мбаппе и Месси?

– Нет, не появятся. У нас другая специфика климата, это влияет сильно.

В наших суровых условиях, в которых мы находимся, тем не менее, появляются большие игроки – Сальников, Нетто, Бобров, Стрельцов, Иванов.

Не надо подражать и ждать Мбаппе или Месси у нас, а создавать свою манеру игры и быть выдающимся, великими.

  • Килиан Мбаппе и Лионель Месси выступают за «ПСЖ».
  • Оба форварда сыграли в финале ЧМ-2022 в составе сборных Франции и Аргентины.
  • Они забили 5 из 6 голов в решающем матче турнира.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Симонян Никита
Комментарии (7)
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x-x-x-x-x
1671874018
Стаким же климатом в Норвегии появился Хааланд. Так что старый не говори чущь, проблема не в климате природы а в климате народа
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yorgenbarenz
1671875424
Причина не в климате,а в питании.Дайте Месси покушать с неделю нашу колбасу, переработанное техническое пальмовое масло вместо натурального сливочного и ему придёт полный Мбаппе!
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САДЫЧОК
1671877029
Расскажите , этому пердуну , про Холланда !
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Бан
1671877358
Ну все, закрывайте футбол. Зовите Губерниева, будем только бегать биатлон)
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neim
1671883191
А Яшин, Стрельцов, Воронин, с которыми ты может даже и играл, ни как на эту роль не годятся ? Список вполне можно продолжить игроками более молодыми, при желании конечно. Это и Блохин, Кипиани, Демьяненко, Черенков ... Да чем не нынешние Мбапе с Месси ? Даром, что на чемпионатах мира не сильно засветились, а так вполне себе ничего играли в своё время.
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