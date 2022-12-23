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    Тренер «Вулверхэмптона» Лопетеги подтвердил трансфер форварда «Атлетико»

    Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги сообщил о скором переходе в клуб нападающего «Атлетико» Матеуса Куньи.

    «Сейчас уже ясно, что Кунья станет игроком нашей команды. Это отличная сделка. Уверен, что он покажет себя и в настоящем, и в будущем.

    Матеус идеально подходит для АПЛ», – сказал Лопетеги.

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    ​​​​​​​https://www.championat.com/football/news-4937997-forvard-atletiko-mateus-kunya-pereshyol-v-vulverhempton.html?utm_source=copypaste

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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