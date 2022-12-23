Тренер «Вулверхэмптона» Лопетеги подтвердил трансфер форварда «Атлетико»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги сообщил о скором переходе в клуб нападающего «Атлетико» Матеуса Куньи.

«Сейчас уже ясно, что Кунья станет игроком нашей команды. Это отличная сделка. Уверен, что он покажет себя и в настоящем, и в будущем.

Матеус идеально подходит для АПЛ», – сказал Лопетеги.

Сообщалось, что «Вулверхэмптон» арендует бразильца с обязательством выкупа за 50 миллионов евро.

В этом сезоне Кунья сделал 2 ассиста в 17 матчах за «Атлетико».

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