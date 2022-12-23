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    Ребров разобрал действия вратаря сборной Аргентины Мартинеса в сериях пенальти на ЧМ-2022

    Экс-вратарь «Спартака» Артем Ребров оценил голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.

    «Вообще Мартинес – такой безбашенный парень из двора, из трущоб. Глаза безумные, будто его прямо с улицы забрали.

    Честно, смотрел на него по телевизору и думал: «Как же хорошо, что не я ему сейчас бью пенальти, потому что совершенно не понимаю, какой угол выбрать. Кажется, он возьмет из любого».

    По технике он мне тоже понравился. Мартинес – хороший вратарь, не просто так в сборной оказался. Поражают скорее его повадки, хулиганство, танцы, весь этот трэшток на пенальти.

    Я не приверженец такого стиля. Сам бы на поле не смог бы начать унижать тех, кто бьет мне пенальти. Не смог бы говорить им гадости, сбивать.

    При этом уверен, что это рабочая история, что это может и должно быть. Я за трэшток.

    Потому что пенальти – это больше психологическая дуэль, почему бы не создать себе преимущество? Если вы так можете – пожалуйста, оказывайте давление», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

    • Мартинес – лучший вратарь ЧМ-2022.
    • В ходе турнира он помог сборной Аргентины выиграть 2 серии пенальти, в том числе в финале против Франции.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 16:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18542

      Cleaner 1 час назад

      А ШТАНГУ Ребров НЕ РАЗОБРАЛ??? Ну ржу ни могу!...)))

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