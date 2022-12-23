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    Нигматуллин: «Решение о переходе РФС в АФК будет катастрофой. Где Россия и где Азия?»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выступил против ухода РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

    «Решение о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола будет катастрофой. Где Россия и где Азия? Это решение будет выглядеть странным. Я не уверен, что там готовы принять нас с распростeртыми объятиями.

    Понятно, что международные соревнования нужны. Но, насколько я понимаю, нас ведь забанила ФИФА. И что решит переход в Азиатскую конфедерацию, честно говоря, не очень понятно.

    Мне кажется, что потом обратного пути может и не быть. Как мы вернeмся обратно в Европу, когда всe встанет на круги своя? Когда сборную России снова будут уважать?» — сказал Нигматуллин.

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7387

      Старикан 2 минуты назад

      Будет хорошо, если нас туда не примут! Надо оставаться в Европе и ждать лучших времен!

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