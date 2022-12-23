Промес – лучший игрок года в России

Нападающий «Спартака» Квинси Промес во второй раз в карьере станет обладателем российского «Золотого мяча».
Голландец признан лучшим игроком 2022 года в России. Он выиграл голосование, проводимое «СЭ» семь последних лет.
Промес набрал 209 очков. Его ближайший преследователь – Малком из «Зенита» – получил 142 балла.
- В 2021 году лучшим стал Сердар Азмун.
- Промес брал эту награду в 2017-м.
- По 2 таких приза только у Квинси и Артема Дзюбы.
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Источник: «Спорт-Экспресс»