Промес – лучший игрок года в России

Нападающий «Спартака» Квинси Промес во второй раз в карьере станет обладателем российского «Золотого мяча».

Голландец признан лучшим игроком 2022 года в России. Он выиграл голосование, проводимое «СЭ» семь последних лет.

Промес набрал 209 очков. Его ближайший преследователь – Малком из «Зенита» – получил 142 балла.

В 2021 году лучшим стал Сердар Азмун.

Промес брал эту награду в 2017-м.

По 2 таких приза только у Квинси и Артема Дзюбы.

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