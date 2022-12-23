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    Промес – лучший игрок года в России

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес во второй раз в карьере станет обладателем российского «Золотого мяча».

    Голландец признан лучшим игроком 2022 года в России. Он выиграл голосование, проводимое «СЭ» семь последних лет.

    Промес набрал 209 очков. Его ближайший преследователь – Малком из «Зенита» – получил 142 балла.

    • В 2021 году лучшим стал Сердар Азмун.
    • Промес брал эту награду в 2017-м.
    • По 2 таких приза только у Квинси и Артема Дзюбы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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