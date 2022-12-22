Гинер: «Месси, Марадону и Пеле нельзя сравнивать»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о сравнениях Лионеля Месси с другими легендарными футболистами.

– После финала [ЧМ-2022] все признали, что Месси – самый великий футболист в истории. Вы видели и его, и Марадону.

– Да, видел Марадону. Это журналисты противопоставляют их друг другу. Мое субъективное мнение – нельзя сравнивать Марадону с Пеле или Месси с Марадоной. Это абсолютно другой футбол.

– А Месси с Роналду?

– Они играют в одно время, одни скорости, одна экипировка, одинаковые поля.

Если мы посмотрим, то на чемпионате мира играл Пеле, а потом Марадона. Какие скорости там были, какие сейчас. Сегодня идут на слом друг друга, бойня!

Я бы не сравнивал. Марадона – великий, Месси – великий. Абсолютно согласен, что можно рассматривать футболистов из одного времени.

Для себя, например, никак не могу сделать вывод, возможно из-за отношений, кто сильнее – Платини или Румменигге. Два величайших игрока своего времени.

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