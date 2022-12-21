Пиняев: «Скажут играть в Азии – будем играть в Азии»

Футболист сборной России Сергей Пиняев поделился мнением насчет возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я не такого масштаба человек, чтобы подробно разбираться в теме возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию и комментировать это. Я никак на это не смотрю.

Скажут играть в АФК — будем играть там, от моего мнения ничего не поменяется. Скажут перейти — перейдем, не скажут — останемся в УЕФА. Повторяю, что это решают люди другого уровня. Если они посчитают нужным и правильным на данном этапе перейти в Азию, то, значит, так и нужно сделать», — сказал Пиняев.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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