«Крылья Советов» предложили Пиняеву улучшенный контракт

Сергей Пиняев еще может остаться в «Крыльях Советов». Игроку предложили новый улучшенный контракт.

Пиняев не против остаться в Самаре. Переходить в «Локомотив» футболист не хочет. Текущий контракт спортсмена действует до 2025 года.

Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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