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    «Крылья Советов» предложили Пиняеву улучшенный контракт

    Сергей Пиняев еще может остаться в «Крыльях Советов». Игроку предложили новый улучшенный контракт.

    Пиняев не против остаться в Самаре. Переходить в «Локомотив» футболист не хочет. Текущий контракт спортсмена действует до 2025 года.

    • Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.
    • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

    Какие переходы происходят в РПЛ: лучший бомбардир лиги меняет клуб, «Локо» ждет Пиняева

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66834

      portero 37 минут назад

      Сумма отступных будет больше, у Локо денег нет...

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