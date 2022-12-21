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    Агент Бийола: «Яка хочет однажды вернуться в ЦСКА, но пока он в шорт-листах «Интера», «Милана», «Ромы» и «Наполи»

    Роберт Чибеж, агент полузащитника «Удинезе» Яки Бйола, заявил, что футболист поддерживает связь с игркоами ЦСКА.

    — Яка постоянно вспоминает ЦСКА. Он на контакте с Бистровичем, другими ребятами, узнает, как дела в России, общается с Мевлей. Бийол ждет, когда все происходящие события закончатся, потому что однажды он очень хочет вернуться в ЦСКА.

    — Только Transfermarkt уже оценивает его стоимость в 10 миллионов евро, а если он уйдет из «Удинезе» в топ-клуб, для России его ценник станет совсем неподъемным.

    — В Италии уже много слухов по поводу будущего Яки. Он в шорт-листах «Интера», «Милана», «Ромы», «Наполи». Конкретно говорится про «Интер», если они отдадут Де Врея, велика вероятность, что на его место пригласят Яку. Ожидаемая сумма трансфера — 20-25 миллионов евро.

    Также интерес проявляют два клуба из английской Премьер-лиги. Но они хотят именно зимний трансфер, мы же готовы говорить только о летнем переходе. И если к тому времени сохранится интерес от трех итальянских топ-клубов, предпочтение будет отдано именно Серии А.

    Сейчас же для Бийола важно доиграть полноценный сезон в «Удинезе».

    • «Удинезе» купил Бийола летом у ЦСКА за 4 миллиона евро.
    • 23-летний игрок брал с ЦСКА Суперкубок России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +458

      the teacher 44 минуты назад

      Ох уж эти пис да болы агенты )))

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      Рейтинг: +10

      soobreprep 49 минут назад

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      Рейтинг: +649

      MichelWB 1 час назад

      Хочет и рыбку съесть и рук не испачкать.

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      Рейтинг: +813

      3meeeD 1 час назад

      А окажется в условной команде пердива

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