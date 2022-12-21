Пиняев пытается отказаться от перехода в «Локомотив» («Чемпионат»)

С чего бы это Пиняеву идти в клуб-аутсайдер Локомотив? Просто потому, что клуб из Москвы?? По такой логике ему не надо было из Чертаново уходить...:)))
Хороший, талантливый парень. Как минимум, даже для него, хорошо доиграть сезон в "Крыльях", где ему полностью доверяют. В больших клубах, одна-две игры не на уровне и на лавку, а молодости свойственны перепады. Несмотря на свою молодость и амбициозность, абсолютно неиспорченный молодой человек, трезво оценивающий реальность, а еще грамотно, умеющий излагать свои мысли, без всяких: эээээ..... меээээ... бе......, как бы.... Желаю ему исключительно успешной карьеры без травм в хорошем европейском клубе.... А то в нашем болоте, можно как Кокорин, остаться вечно подающим надежды.
Нападающий «Крыльев Советов» Сергея Пиняев хочет отказаться от трансфера в «Локомотив».
«Клубы уже согласовали переход Пиняева, но сам футболист сомневается в том, что этот переход нужен его карьере, и пытается отказаться от подписания контракта», — сообщил источник «Чемпионата».
Сообщалось, что «Локомотив» выкупит его за 200 миллионов рублей.
- 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
- В ноябре он дебютировал за сборную России.
- В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
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