Пиняев пытается отказаться от перехода в «Локомотив» («Чемпионат»)

Нападающий «Крыльев Советов» Сергея Пиняев хочет отказаться от трансфера в «Локомотив».

«Клубы уже согласовали переход Пиняева, но сам футболист сомневается в том, что этот переход нужен его карьере, и пытается отказаться от подписания контракта», — сообщил источник «Чемпионата».

Сообщалось, что «Локомотив» выкупит его за 200 миллионов рублей.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В ноябре он дебютировал за сборную России.

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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