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    Пиняев пытается отказаться от перехода в «Локомотив» («Чемпионат»)

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергея Пиняев хочет отказаться от трансфера в «Локомотив».

    «Клубы уже согласовали переход Пиняева, но сам футболист сомневается в том, что этот переход нужен его карьере, и пытается отказаться от подписания контракта», — сообщил источник «Чемпионата».

    Сообщалось, что «Локомотив» выкупит его за 200 миллионов рублей.

    • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
    • В ноябре он дебютировал за сборную России.
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1617

      Shlоmо 6 минут назад

      С чего бы это Пиняеву идти в клуб-аутсайдер Локомотив? Просто потому, что клуб из Москвы?? По такой логике ему не надо было из Чертаново уходить...:)))

      Хороший, талантливый парень. Как минимум, даже для него, хорошо доиграть сезон в "Крыльях", где ему полностью доверяют. В больших клубах, одна-две игры не на уровне и на лавку, а молодости свойственны перепады. Несмотря на свою молодость и амбициозность, абсолютно неиспорченный молодой человек, трезво оценивающий реальность, а еще грамотно, умеющий излагать свои мысли, без всяких: эээээ..... меээээ... бе......, как бы.... Желаю ему исключительно успешной карьеры без травм в хорошем европейском клубе.... А то в нашем болоте, можно как Кокорин, остаться вечно подающим надежды.

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