В «Оренбурге» рассказали, за сколько продали Сычевого «Крыльям Советов»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал трансфер форварда Владимира Сычевого в «Крылья Советов».
«У нас нет проблем в клубе. Продажу одного из нападающих мы планировали очень давно. У нас относительно небольшой клуб, и для нас получить 100 миллионов рублей — это хорошая ситуация», — сказал Еремякин.
- Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.
- В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.
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Источник: «РБ Спорт»