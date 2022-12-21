«Для меня он лучше. Он эталон». Баринов сравнил Месси и Марадону

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что Лионель Месси сильнее Диего Марадоны как футболист.
— Кто лучше: Месси или Килиан Мбаппе?
— Месси! Он король нашего футбола!
— Месси или Марадона?
— Месси. Я почти не видел, как играет Марадона, поэтому сложно говорить о нем.
— Но нам с детства говорят, что Диего — футбольный бог. Наверное, так оно и есть?
— Да-да. Но для меня Месси — эталон всего футбола.
- Месси на прошлой неделе впервые выиграл чемпионат мира.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Матч ТВ»