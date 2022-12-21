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    «Для меня он лучше. Он эталон». Баринов сравнил Месси и Марадону

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что Лионель Месси сильнее Диего Марадоны как футболист.

    — Кто лучше: Месси или Килиан Мбаппе?

    — Месси! Он король нашего футбола!

    — Месси или Марадона?

    — Месси. Я почти не видел, как играет Марадона, поэтому сложно говорить о нем.

    — Но нам с детства говорят, что Диего — футбольный бог. Наверное, так оно и есть?

    — Да-да. Но для меня Месси — эталон всего футбола.

    • Месси на прошлой неделе впервые выиграл чемпионат мира.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5059

      ААМ 1 час назад

      На сегодня - Лео, а на на завтра - Мбаппе.

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