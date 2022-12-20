Зарема ответила на вопрос, готова ли она работать в «Зените»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о своем будущем.
— Что бы вы ответили «Зениту», если бы вас позвали работать в клуб?
— Бредовый вопрос.
— Вы бы хотели поработать в российском футболе в будущем?
— Очередной бред. Если бы я хотела работать в нашем футболе, то не уходила бы в тот момент, когда команда шла на верхних строчках таблицы. Сейчас я занимаюсь только благотворительным проектом «Спартак — Детям».
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Источник: «РБ Спорт»