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    Зарема ответила на вопрос, готова ли она работать в «Зените»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о своем будущем.

    — Что бы вы ответили «Зениту», если бы вас позвали работать в клуб?

    — Бредовый вопрос.

    — Вы бы хотели поработать в российском футболе в будущем?

    — Очередной бред. Если бы я хотела работать в нашем футболе, то не уходила бы в тот момент, когда команда шла на верхних строчках таблицы. Сейчас я занимаюсь только благотворительным проектом «Спартак — Детям».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12429

      Алексей З 35 минут назад

      " Бредовый вопрос " - как это корректно.
      Такой вопрос только дебил мог задать.

      0
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      Рейтинг: +1561

      шахта Заполярная 59 минут назад

      Не мытые губу раскатали. Ваш удел буланов и орлов и им подобные.

      1
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      ...
      Рейтинг: +16686

      Barmaleushka > шахта Заполярная 46 минут назад

      Ну ты и тупорез малолетний .)))

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      Рейтинг: +16686

      Barmaleushka 59 минут назад

      Благотворительный проект "Спартак - детям заремы" .

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      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Rоbby > Barmaleushka 7 минут назад

      М-да... А вроде говорил, что взрослый человек...

      0
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      Рейтинг: +6224

      порт 1 час назад

      Тьфу. тьфу. тьфу.

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