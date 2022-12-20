Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Месси опубликовал фото с кубком мира в кровати

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси выложил в соцсетях совместную фотографию с кубком мира.

    Футболист «ПСЖ» сфотографировался с трофеем, который лежит в кровати рядом с ним.

    «Добрый день», – подписал Месси снимок.

    • В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси впервые выиграл чемпионат мира. Он оформил дубль в финале.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

    Фото: соцсети Лионеля Месси

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Месси выложил еще два фото с кубком мира в кровати
    Дзанетти ответил, превзошел ли Месси Марадону 2
    Президент «Барселоны» Лапорта высказался о победе Месси на ЧМ-2022 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:49
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14145

      playsh 36 минут назад

      Право первой ночи...Как долго он этого ждал.Браво,Месси,ты этого заслужил!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23794

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Вот он, уровнь его "гения".

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11