Месси опубликовал фото с кубком мира в кровати

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси выложил в соцсетях совместную фотографию с кубком мира.
Футболист «ПСЖ» сфотографировался с трофеем, который лежит в кровати рядом с ним.
«Добрый день», – подписал Месси снимок.
- В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Месси впервые выиграл чемпионат мира. Он оформил дубль в финале.
- Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
Фото: соцсети Лионеля Месси
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Источник: «Бомбардир»