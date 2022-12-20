Месси опубликовал фото с кубком мира в кровати

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси выложил в соцсетях совместную фотографию с кубком мира.

Футболист «ПСЖ» сфотографировался с трофеем, который лежит в кровати рядом с ним.

«Добрый день», – подписал Месси снимок.

В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Месси впервые выиграл чемпионат мира. Он оформил дубль в финале.

Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

Фото: соцсети Лионеля Месси

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