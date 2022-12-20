Роналду попал в сборную худших игроков ЧМ-2022 по версии Sofascore

Статистический портал Sofascore составил сборную худших футболистов ЧМ-2022.
Вратарь: Эдуар Менди – 6,30 (Сенегал).
Защитники: Серджиньо Дест – 6,50 (США), Камиль Глик – 6,63 (Польша), Абду Диалло – 6,47 (Сенегал), Бартош Берешиньски – 6,42 (Польша).
Полузащитники: Мэтью Лекки – 6,28 (Австралия), Хван Ин Бом – 6,53 (Южная Корея), Джексон Ирвайн – 6,50 (Австралия), Рубен Варгас – 6,53 (Швейцария).
Нападающие: Криштиану Роналду – 6,46 (Португалия), Лаутаро Мартинес – 6,35 (Аргентина).
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Источник: Daily Mail