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    Роналду попал в сборную худших игроков ЧМ-2022 по версии Sofascore

    Статистический портал Sofascore составил сборную худших футболистов ЧМ-2022.

    Вратарь: Эдуар Менди – 6,30 (Сенегал).

    Защитники: Серджиньо Дест – 6,50 (США), Камиль Глик – 6,63 (Польша), Абду Диалло – 6,47 (Сенегал), Бартош Берешиньски – 6,42 (Польша).

    Полузащитники: Мэтью Лекки – 6,28 (Австралия), Хван Ин Бом – 6,53 (Южная Корея), Джексон Ирвайн – 6,50 (Австралия), Рубен Варгас – 6,53 (Швейцария).

    Нападающие: Криштиану Роналду – 6,46 (Португалия), Лаутаро Мартинес – 6,35 (Аргентина).

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1089

      edw7777 47 минут назад

      Хватит травить человека,

      1
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      Рейтинг: +14081

      Skull_Boy > edw7777 5 секунд назад

      Кто его травит то, если от него реально толку нет, а виноваты у него всегда тренеры и партнеры по команде

      0
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      Рейтинг: +450

      Болотоход 1 час назад

      Так и есть.Никакой рональда

      0
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