«Крылья Советов»: «Отступные Пиняева в десять раз больше суммы, которую мы за него заплатили»

«Крылья Советов» отреагировали на интерес «Локомотива» к Сергею Пиняеву и Максиму Глушенкову.

«Действительно, футбольный клуб «Крылья Советов» получал запрос от «Локомотива» относительно возможности трансфера игроков нашей команды Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Крылья Советов» заинтересованы в сохранении обоих футболистов, поэтому данный запрос был нашим клубом отклонeн. Вместе с тем контракты этих игроков содержат фиксированные суммы отступных.

Необходимо отметить, что Сергей Пиняев переходил в «Крылья Советов» на определенных условиях, в том числе с фиксацией суммы отступных – без данного условия трансфер одного из самых талантливых молодых российских игроков в «Крылья» был невозможен.

Также отметим, что сумма, за которую Сергей Пиняев может покинуть наш клуб, в десять раз превышает сумму, которую выплатили «Крылья» за трансфер футболиста, когда Пиняев переходил в нашу команду.

Подчеркнем, что в настоящее время футбольный клуб «Крылья Советов» делает все возможное, чтобы Пиняев и Глушенков остались в Самаре и продолжили выступать за нашу команду.

Кроме того, «Крылья Советов» продолжают активную работу на трансферном рынке, чтобы усилить команду качественными футболистами. С рядом потенциальных новичков проведены предварительные переговоры», – сообщили в пресс-службе клуба.

Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.

На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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