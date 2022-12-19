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    Головин оценил финал ЧМ-2022

    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира между Аргентиной и Францией.

    «Что и говорить, получился великий матч. Финал, который войдет в историю мирового футбола.

    Сборная Аргентины и Лионель Месси долго шли к этому Кубку мира и в итоге добились своей цели.

    У Франции тоже отличная сборная, отыграться сначала с 0:2, а потом ещe раз в дополнительное время – для этого нужно иметь огромную волю и характер.

    Приятно ли, что Месси и Мбаппе играют в чемпионате Франции? Здесь очень много хороших игроков, не только они. В той же сборной Франции есть ребята, которые играли раньше или играют сейчас в «Монако».

    Против многих играл в матчах Лиги 1. Все они большие мастера высочайшего уровня. Знаю, на что они способны.

    В принципе, всe могло повернуться и в сторону французской сборной в этом матче, но победитель в финале только один», – сказал Головин.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти после ничьей 3:3.
    • Месси оформил дубль в финале, Мбаппе сделал хет-трик.

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    Источник: «Чемпионат»

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