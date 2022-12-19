Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал возможный переход нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в столичный клуб.
– Вы берете самого талантливого русского игрока...
– Я рад за него! Я с ним в сборной разговаривал, сказал: «Давай переходи к нам». Все.
– Я слышал, когда ты с ним прощался, сказал: «Жду тебя на сборах».
– Да.
– Ну это круто, что «Локомотив» берет такого парня.
– Для нашей команды это супер! Никакой адаптации у него не будет, все будет супер. Он поможет нам во второй части. Ему 18? Ничего страшного. Конечно, он готов. По нему видно.
– Что нужно, чтобы не вылететь?
– Выигрывать каждую игру.
- Сообщалось, что «Локомотив» выкупил Пиняева за 200 миллионов рублей.
- В такую же сумму москвичам обошел Максим Глушенков.
- Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах сезона РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»