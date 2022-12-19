Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал возможный переход нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в столичный клуб.

– Вы берете самого талантливого русского игрока...

– Я рад за него! Я с ним в сборной разговаривал, сказал: «Давай переходи к нам». Все.

– Я слышал, когда ты с ним прощался, сказал: «Жду тебя на сборах».

– Да.

– Ну это круто, что «Локомотив» берет такого парня.

– Для нашей команды это супер! Никакой адаптации у него не будет, все будет супер. Он поможет нам во второй части. Ему 18? Ничего страшного. Конечно, он готов. По нему видно.

– Что нужно, чтобы не вылететь?

– Выигрывать каждую игру.

Сообщалось, что «Локомотив» выкупил Пиняева за 200 миллионов рублей.

В такую же сумму москвичам обошел Максим Глушенков.

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах сезона РПЛ.

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