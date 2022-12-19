Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Баринов рассказал, как уговаривал Пиняева перейти в «Локомотив»: «Для нас это супер-трансфер»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал возможный переход нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в столичный клуб.

    – Вы берете самого талантливого русского игрока...

    – Я рад за него! Я с ним в сборной разговаривал, сказал: «Давай переходи к нам». Все.

    – Я слышал, когда ты с ним прощался, сказал: «Жду тебя на сборах».

    – Да.

    – Ну это круто, что «Локомотив» берет такого парня.

    – Для нашей команды это супер! Никакой адаптации у него не будет, все будет супер. Он поможет нам во второй части. Ему 18? Ничего страшного. Конечно, он готов. По нему видно.

    – Что нужно, чтобы не вылететь?

    – Выигрывать каждую игру.

    Получи фрибет 2000 рублей

    Новости по теме
    Осинькин – о Пиняеве и Глушенкове: «Если «Локомотив» активирует опцию выкупа, то «Крылья» не смогут ничего сделать» 1
    Три футболиста «Крыльев Советов» поедут на зимний сбор «Локомотива» («РБ Спорт») 5
    Камоцци: «Пиняев готов для европейского топ-клуба» 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +470

      Таврида 1 час назад

      И зачем Пиняеву в команду лузеров переходить? После матча с Сочи совершенно понятно стало, что именно Локомотив поборется с Химками за место в пердиве.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      eugen-han 1 час назад

      Пока только слухи, потому что руководство Крыльев отклонило предложение Локомотива,- это во первых, а во-вторых, если Пиняев и согласится на переход сейчас, то будет дураком,но ему простительно, он же ещё молодой. Сергей должен понять, что команда РЖД просто тупо хотят, чтобы вместо них оказались самарцы,- это возможный вылет из лиги. Прием не новый, когда обезжиривают прямых конкурентов, т.е. усиливаются сами за счёт ослабления других кандидатов в первую лигу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4996

      PAREVG. > eugen-han 24 минуты назад

      Какой вылет? Есть мертвое Торпедо, есть умирающие Химки.

      Ниже зоны стыков Локо вряд-ли опустится, и это при том что продолжат играть как в первом круге, в чем я сильно сомневаюсь, в первом круге избавлялись от немецкой оккупации.
      Теперь Мампаси жестко сел на лавку, Едвай собирается в эмираты, привозить в центре защиты станет некому, а раз так, может и результаты улучшатся.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11