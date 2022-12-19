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  • Баринов рассказал, как уговаривал Пиняева перейти в «Локомотив»: «Для нас это супертрансфер»

Баринов рассказал, как уговаривал Пиняева перейти в «Локомотив»: «Для нас это супертрансфер»

19 декабря 2022, 19:00
5

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал возможный переход нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в столичный клуб.

– Вы берете самого талантливого русского игрока...

– Я рад за него! Я с ним в сборной разговаривал, сказал: «Давай переходи к нам». Все.

– Я слышал, когда ты с ним прощался, сказал: «Жду тебя на сборах».

– Да.

– Ну это круто, что «Локомотив» берет такого парня.

– Для нашей команды это супер! Никакой адаптации у него не будет, все будет супер. Он поможет нам во второй части. Ему 18? Ничего страшного. Конечно, он готов. По нему видно.

– Что нужно, чтобы не вылететь?

– Выигрывать каждую игру.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Баринов Дмитрий Пиняев Сергей
Комментарии (5)
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eugen-han
1671466495
Пока только слухи, потому что руководство Крыльев отклонило предложение Локомотива,- это во первых, а во-вторых, если Пиняев и согласится на переход сейчас, то будет дураком,но ему простительно, он же ещё молодой. Сергей должен понять, что команда РЖД просто тупо хотят, чтобы вместо них оказались самарцы,- это возможный вылет из лиги. Прием не новый, когда обезжиривают прямых конкурентов, т.е. усиливаются сами за счёт ослабления других кандидатов в первую лигу.
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Таврида
1671469015
И зачем Пиняеву в команду лузеров переходить? После матча с Сочи совершенно понятно стало, что именно Локомотив поборется с Химками за место в пердиве.
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