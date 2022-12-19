Суарес поздравил Месси с победой на ЧМ-2022

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес отреагировал на чемпионство Аргентины.
Он поздравил своего экс-партнера по «Барселоне» Лионеля Месси.
«Поздравляю, друг! Ты чемпион мира. Пусть говорят что хотят, ты есть и будешь лучшим», – написал Суарес в соцсетях.
- Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.
- Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
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Источник: твиттер Луиса Суареса