Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Суарес поздравил Месси с победой на ЧМ-2022

    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес отреагировал на чемпионство Аргентины.

    Он поздравил своего экс-партнера по «Барселоне» Лионеля Месси.

    «Поздравляю, друг! Ты чемпион мира. Пусть говорят что хотят, ты есть и будешь лучшим», – написал Суарес в соцсетях.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

    Получи фрибет 2000 рублей

    Новости по теме
    Главная заслуга ЧМ-2022 – он открыл нам Месси с абсолютно новой стороны 22
    Месси побил еще один рекорд чемпионата мира
    «Ты ублюдок». Алвес поздравил Месси с победой на ЧМ-2022
    Источник: твиттер Луиса Суареса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11