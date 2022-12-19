Слуцкий оценил финал ЧМ-2022

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

Российский специалист смотрел игру на стадионе.

«Увидел лучший финал в истории. Да еще и с сыном», – написал Слуцкий в соцсетях.

Аргентина победила со счетом 4:2 в серии пенальти.

Франция отыгралась, уступая 0:2 к 80-й минуте.

До 11-метровых команды забили 6 голов – 3:3.

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