Британский журналист и телеведущий Пирс Морган считает, что сборную Франции специально отравили перед финальным матчем ЧМ-2022 с Аргентиной.
Французы после первого тайма проигрывают аргентинцам со счетом 0:2.
«Это был не вирус. Французов явно специально отравили», – сообщил Морган.
- Игроки сборной Франции в течение последней недели столкнулись с вирусным заболеванием.
- Всего за неделю заболело 5 игроков.
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Источник: твиттер журналиста Пирса Моргана