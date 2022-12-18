Британский журналист и телеведущий Пирс Морган считает, что сборную Франции специально отравили перед финальным матчем ЧМ-2022 с Аргентиной.

Французы после первого тайма проигрывают аргентинцам со счетом 0:2.

«Это был не вирус. Французов явно специально отравили», – сообщил Морган.

Игроки сборной Франции в течение последней недели столкнулись с вирусным заболеванием.

Всего за неделю заболело 5 игроков.

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