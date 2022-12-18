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    Журавель: «Не согласен с Инфантино, что ЧМ-2022 – лучший в истории»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель не считает чемпионат мира-2022 лучшим в истории.

    • Журавель сегодня станет 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

    «Мне кажется, все-таки лучший чемпионат мира по футболу на данный момент был у нас в России. И об этом мне часто говорили иностранные журналисты. А нынешний мундиаль для меня лучший в одном аспекте — здесь можно успеть на все матчи. Если Джанни Инфантино в своей речи имел в виду это — тогда я с ним согласен.

    Однако в комплексе чемпионат мира в России, конечно, лучший. В Бразилии тоже был хороший турнир. А в Катаре он самый уникальный с точки зрения свой компактности.

    Инфантино больше месяца находится здесь, общается с катарцами. Конечно, ему хочется сделать хозяевам турнира приятное. Я, кстати, выступал в эфире на катарском канале «Аль-Джазира» — и первое, что их интересовало это даже не мой челлендж, а то, какие у меня впечатления о Катаре, как их страна справляется с организацией. Арабскому миру сейчас настолько важно получить обратную связь и внешнюю оценку, что все вопросы были связаны именно с этим», – сказал репортер.

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    Источник: «Матч ТВ»

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